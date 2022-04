Szombaton nyolc ember - köztük egy három hónapos baba – vesztette életét egy rakétacsapásban Odesszában. A korábbi hírek szerint a kisgyermek édesanyja is meghalt. Valeria Hlodan férje, Jurij is megerősítette halálukat.

russian missile killed today this beautiful mom and her angel baby in Odesa. I have no words to describe devastation. The picture was posted by her husband Yuriy. RIP, we will revenge pic.twitter.com/pz128Lbjnw