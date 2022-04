Négy embert késeltek meg Londonban, a helyszínen meghaltak

Három nőt és egy férfit holtan találtak egy bermondsey-i ingatlanban a hajnali órákban – közölte a londoni rendőrség.

Mind a négy ember szúrt sérüléseket szenvedett, életüket nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghaltak.

Egy férfit gyilkosság gyanújával letartóztattak, őt egy dél-londoni rendőrőrsre szállították, ahol továbbra is őrizetben tartják.

A rendőség szerint mind az öt ember ismerte egymást.

A helyszínelés ideje alatt az utca egy részét lezárták, és több "törvényszéki sátrat" is felállítottak, miközben a rendőrség hétfőn folytatta a nyomozást.

A tisztek felveszik a kapcsolatot a legközelebbi hozzátartozókkal, és halotti vizsgálatra is sor kerül.

A helyszín közel van a Millwall FC The Den stadionjához és a South Bermondsey vasútállomáshoz.

Harriet Harman helyi képviselő "szörnyű tragédiának" minősítette a gyilkosságokat, és a helyszínen azt mondta a riportereknek, hogy a közösség "nagyon békés" és "csendes".

Sadiq Khan londoni polgármester így nyilatkozott: "Együtt érzek azoknak a családjával és barátaival jár, akik elvesztették szeretteiket ebben a szörnyű bűncselekményben."

A polgármester elmondta, hogy kapcsolatban áll a rendőrség vezetőivel, és felszólított mindenkit, aki információval rendelkezik az esetről, hogy azonnal lépjen kapcsolatba a rendőrökkel.

Heartbroken to hear that three women and a man were killed last night in a devastating incident at an address in Southwark. My thoughts are with the family & friends of those who have lost loved ones in this awful crime.



An investigation is underway and a man has been arrested. https://t.co/moNpSs3Mtq