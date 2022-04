Több robbanás hallatszott a Dnyeszter Menti Köztársaság legnagyobb városában

Robbanások sorozata érte a Moldovához tartozó a Dnyeszter Menti Köztársaság legnagyobb városa, Tiraszpol állambiztonsági minisztériumát - írja a Szabad Európa.

Szemtanúk hangos zajokat hallottak, és a közeli házak ablakai megsérültek. Lezárták a forgalmat az épület közelében – jelentette a RIA Novosztyi. A közösségi médiában megjelent bejegyzések egy gránátvető lövedékének tűnő tárgyat mutatnak be az utcán, a minisztérium közelében. A szakadár régió belügyminisztériumának illetékesei szerint egy gránátvető lövedéke találta el az épületet

Áldozatokról nem érkezett jelentés – jelentette a helyi sajtó.

#Tiraspol #Transnistria, explosions near the Ministry of State Security. The photo shows the shot tubes from grenade launchers on the road. This follows the Russian Defense Ministry stating the second phase of the special operation provides access to the border of Transnistria. pic.twitter.com/0dBHMK7nuk