Így áll Putyin háborúja Ukrajnában - térképen a frontvonalak

Az oroszok úgy ítélik meg, hogy feltehetően május 9-ig nem lesznek képesek elfoglalni az Azovsztál gyárat, ugyanakkor nagy veszteségeket fognak szenvedni, amennyiben ismét szárazföldi támadásokkal próbálják megrohamozni a létesítményt - olvasható az Institute for the Study of War (ISW) kedd hajnalban közzétett elemzésében. Az amerikai kutatóintézet becslése szerint az orosz erők folytatták az ágyúzást a teljes frontvonal mentén Donyeckben és Luhanszkban, azonban ezek nem hoztak előretörést.

Harkiv és Izjum térségében a hatékony ukrán ellentámadások azonban egyelőre gátolják azt, hogy a megszállók bekerítsék őket.

Hasonló a helyzet Herszon városától délnyugatra, ahol a korlátozott ukrán ellentámadások vélhetően megzavarták az oroszok támadási előkészületeit és arra kényszerítették őket, hogy visszavonuljanak Csornobajvkába.

Szumi régióban, valamint Északkelet-Ukrajnában nem történt jelentős változás.