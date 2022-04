Kreminna elesett - állítja a brit védelmi minisztérium

A hírek szerint a luhanszki Kreminna városa elesett – közölte a brit védelmi minisztérium napi frissítésében, bár erről nem árult el több részletet.

A korábbi jelentések már azt sugallták, hogy az orosz erők uralják a 18 000 lakosú várost.

A minisztérium hozzátette, hogy Izjum déli részén heves harcokról számoltak be, miközben az orosz erők észak és kelet felől próbálnak előrenyomulni Szlovjanszk és Kramatorszk városok felé.

A jelentés szerint az orosz erők valószínűleg megpróbálják bekeríteni az erősen megerősített ukrán állásokat Kelet-Ukrajnában. Az ukrán erők felkészültek egy esetleges orosz támadásra Zaporizzsjában – tették hozzá.

