Krakkó lakóinak csaknem ötöde, Gdańsk és Katowice városának mintegy negyede jelenleg ukrán állampolgár

Tömegével érkeznek az ukrán menekültek Lengyelországba, amely a lakosság számarányán is egyre látványosabban meglátszik - derül ki a Lengyel Metropoliszok Uniója számára készített jelentésből, amelyről a Gazeta Wyborcza számolt be. A szervezet a menekültek 12 lengyel nagyvárosban való megoszlását vizsgálta. Az adatok a Lengyelországban élő népesség meredek emelkedését is jelzik, amely a történelem során először átlépte a 41 millió főt.

Számszerűen a legtöbb ukrán menekült Varsóban, Wrocławban és Krakkóban él. Csak Varsóban mintegy 266 ezren, Wrocławban pedig megközelítőleg 187 ezren vannak, ami a város lakosságának 23 százalékát teszi ki. Krakkóban jelenleg több mint 177 és fél ezer ukrán állampolgár tartózkodik, közülük mintegy 42 ezren gyerekek. Ők összesen a városi lakosság csaknem 19 százalékát teszik ki. Gdańsk és Katowice lakosságának mostanra mintegy negyedét (25-25 százalékát) teszik ki az Ukrajnából érkezők, de olyan város is van, ahol ennél is nagyobb az arány: a délkelet-Lengyelországban található Rzeszówban mostanra az lakók csaknem 35 százaléka ukrán állampolgár.

A jelentés készítői, Marcin Wojdata és Paweł Cywiński szerint a menekültek gyakorta az alapján választanak várost, hogy mennyire ismerik azt, illetve, hogy élnek-e ott rokonaik, ismerőseik.