Orosz fegyverraktárak közelében tört ki lövöldözés Transznisztriában

Lövések hangjait lehetett hallani Moldáviában, a Dnyeszter Menti Köztársaságban, egy orosz lőszerraktár közelében - írja az Interfax orosz hírügynökség a helyi sajtóra hivatkozva. Áldozatokról nem érkezett jelentés, a részleteket egyelőre tisztázzák.

Már napok óta nyugtalanító incidensek soráról érkeznek információk, melyek Trasznisztriában történnek. Április 25-én este több robbanás is történt a szakadár régió állambiztonsági minisztériumának épületében és szintén detonációkat jelentettek a tiraszpoli repülőtér közeléből. Kedden reggel pedig egy orosz nyelven sugárzó tévé- és rádiócsatorna antennája dőlt le robbanás miatt. Szerencsére egyik esetben sem sérült meg senki.

A The Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai kutatóintézet szerda reggeli jelentésében arra jutott, hogy a Moldáviában bekövetkező incidensek mögött vélhetően Oroszország áll, hogy így generáljon komolyabb válságot a térségben. A Dnyeszteren túli közelmúltbeli tevékenység összhangban van azokkal a korábbi jelentésekkel, mely szerint a tiraszpoli légibázison április 6-án és 7-én orosz repülőgépek mozogtak. Értékelésük szerint Putyin Moldova destabilizálására törekedhet.