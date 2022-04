Ursula von der Leyen: Oroszország gázleállításos zsarolása kudarcot vallott

Az Európai Bizottság szerint a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló gázszállítás leállítása csak felgyorsítja a megújuló energiahordozók elterjedését.

A Gazprom orosz energiavállalat bejelentése, miszerint egyoldalúan leállítja a gázszállítást az európai ügyfeleknek, indokolatlan és elfogadhatatlan, újabb zsarolási kísérletet jelent Oroszország részéről – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke szerdán arra reagálva, hogy a Gazprom leállította a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG vállalatnak, mivel nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül.

A politikus közleményében kijelentette, a gázszállítás leállítása ismét megmutatta, hogy Oroszország mint gázszolgáltató megbízhatatlan. Mint fogalmazott, felkészültek erre a forgatókönyvre, s mivel „szoros kapcsolatban” állnak valamennyi tagállammal, azon dolgoznak, hogy az Európai Unióban biztosítsák az alternatív szállításokat és a lehető legjobb tárolási szinteket.

Az EB elnöke szerda délutáni sajtótájékoztatóján azt is közölte: Lengyelország és Bulgária gázellátását uniós szomszédai biztosítják, ami a szolidaritás mellett az energiahálózatok összekapcsoltságának jelentőségét és hatékonyságát mutatja. Hozzátette:

Ursula Von der Leyen emlékeztetett a testület március elején előterjesztett javaslatára, amely egyebek mellett diverzifikálni kívánja a gázellátást, gyorsítani a megújuló energiahordozók elterjedését, valamint számos intézkedést vázol az emelkedő európai energiaárakra történő reagálástól az európai gázkészletek mielőbbi feltöltéséig.

Megemlítette továbbá az Európai Unió és az Egyesült Államok között március végén létrejött, a cseppfolyósított földgáz leszállítását (LNG) az európai piac számára biztosító megállapodást is. Hozzáfűzte, hogy „Oroszország agresszív lépése újabb emlékeztető, hogy megbízható partnerekkel kell együttműködnünk, és ki kell építenünk energiafüggetlenségünket”.

Amint arról kedd délután a Népszava is beszámolt, Oroszország felfüggesztette a gázszállításokat Lengyelországnak. Varsóban válságstáb ült össze, miután az orosz Gazprom felfüggesztette a Lengyelországba irányuló gázszállítást. Az Onet lengyel lap emlékeztetett, a PGNiG lengyel állami olaj- és gázipari vállalat állításua szerint évek óta készültek arra, hogy több forrásból szerezzék be az ország számára szükséges gázmennyiséget, így az orosz gáztól is tudnak függetlenedni.

A PGNiG április 1-jén hivatalos felszólító levelet kapott az orosz állami gázóriástól, a Gazpromtól, arra, hogy ezentúl rubelben fizessen az energiahordozóért. Ennek a határideje pénteken, április 22-én lejárt.

Vlagyimir Putyin korábbi, március 23-i bejelentése szerint Oroszország azoktól a barátságtalannak nyilvánított országoktól – az Egyesült Államoktól, Kanadától, illetve az Európai Unió 27 tagországától – kéri rubelben a gáz árát, amelyek szankcióval sújtották Ukrajna lerohanása miatt. Bár a Kreml ezzel szerződést sért – a dokumentumokban ugyanis az szerepel, hogy a vevők euróban vagy dollárban fizethetnek – Orbán Viktor az április 6-i nemzetközi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy Magyarország hajlandó rubelt adni az orosz gázért.

Kedden este a bolgár energiaügyi minisztérium is azt közölte, hogy az orosz Gazprom szerdától leállítja a gázszállítást Bulgáriába A tárca szerint erről az orosz gázipari óriásvállalat tájékoztatta a Bulgargaz bolgár állami földgázvállalatot. A minisztérium ekkor közölte, hogy az állami energetikai cégekkel közösen lépéseket tettek a helyzet kezelésére és arra, hogy az ország alternatív forrásokból fedezze a kieső gázszállítmányokat.

A Gazprom végül kedden hivatalosan is értesítette is a lengyel és a bolgár importőr vállalatot, hogy szerdától felfüggeszti a gázszállításokat, mivel nem hajlandók orosz rubelben teljesíteni a végső kifizetéseket. Az orosz szövetségi vámszolgálat szerint a Lengyelországba irányuló orosz gázszállítások tavaly 9,4 százalékkal, 10,58 milliárd köbméterre emelkedtek, a Bulgáriába irányulók pedig megduplázódtak, és 3,15 milliárd köbmétert tettek ki. Lengyelország évente mintegy 20 milliárd köbméter gázt használ fel. Mindkét ország megerősítette, hogy a lakosság számára továbbra is zavartalan a gázszolgáltatás.