Zelenszkij: Ukrajna kész azonnali tárgyalásokra az Azovsztalban rekedtek kimenekítése érdekében

Ukrajna ezenkívül kész az elért megállapodások azonnali végrehajtására – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijevben tartózkodó António Guterres ENSZ-főtitkárral közös sajtótájékoztatóján az UNIAN ukrán hírügynökség tudósítójának jelentése szerint.

Az ukrán elnök szerint ellentétben azzal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök állítása szerint beszüntették az ellenségeskedéseket Mariupolban, az Azovsztal továbbra is „az orosz hadsereg barbár ágyúzásainak” célpontja.

Zelenszkij állítása szerint az ENSZ-főtitkárral megvitatták egy orosz háborús bűncselekményekkel foglalkozó különleges nemzetközi bíróság létrehozásának ötletét.

Az ukrán elnök megköszönte Guterresnek az Ukrajna elleni orosz invázióval kapcsolatos álláspontját. Úgy vélte: fontos, hogy a világszervezet főtitkára a Kijev környéki városokba ellátogatva személyesen „győződhetett meg az orosz háborús bűncselekményekről”.

A szerdán Moszkvából Kijevbe érkező António Guterres ukrajnai látogatása során ellátogatott a Kijev környéki Bucsába, Borogyankába és Irpinybe, ahol az ukrán fél vádja szerint az orosz erők háborús bűncselekményeket követtek el.

Oroszország tagadja érintettségét. Guterres felszólította Moszkvát, hogy működjön együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal a történtek kivizsgálása érdekében.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ