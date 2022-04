Egy ember, a Szabad Európa munkatársa halt meg a Kijev elleni orosz rakétatámadásban

Egy halálos áldozata, mint kiderült a Szabad Európa újságírója, volt annak a rakétatámadásnak, amelyet az oroszok indítottak csütörtök este Kijev ellen, nem sokkal António Guterres ENSZ-főtitkár látogatása után.

Yesterday's Russian missile strike on Kyiv killed my colleague from the media. Vira Hyrych, a producer at @RFERL, died as a result of Russian strike on a residential block. Her body was found under the rubble in the morning. Other friend's flat was damaged. It hits close to home