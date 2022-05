Rákműtét vár Vlagyimir Putyinra?

Érdemes fenntartásokkal kezelni, de a bizonytalanság ellenére is érdekes információkat közölt a brit Daily Mail az orosz elnök egészségügyi állapotáról.

Vlagyimir Putyin különféle betegségei már a háború kezdete óta folyamatosan beszédtéma a nyilvánosságban. A brit bulvárlap cikke szerint az orosz elnök hamarosan egy nem sürgős rákműtéten fog átesni. Arra az időszakra, ameddig cselekvőképtelen, vélhetően Nyikolaj Patrusevre fogja ideiglenesen átruházni a hatalmat. A hírek szerint a volt KGB-főnök nagy hatást gyakorol a szintén ex-KGB-s elnökre - állítólag ő győzte meg, hogy a kijevi vezetés tele van neonácikkal. A beavatkozás nem sürgős, de nem is lehet halogatni. A Kreml mindig is határozottan tagadta, hogy az elnöknek egészségügyi problémái lennének és azt állították, jó egészségnek örvend, akkor is, ha az utóbbi években több alkalommal is eltűnt a nyilvánosság elől.

Ugyanakkor tény, hogy a politikusról nagyon furcsa képek jelentek meg az utóbbi hetekben. Az ortodox húsvét idején készült róla egy felvétel, amelyen a szája szélét harapdálta, máskor meg egy asztal sarkát markolászta görcsösen - miközben lába folyamatosan járt.