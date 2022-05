Zelenszkij: száz ember már elhagyhatta az Azovsztált

Megkezdődött a civilek evakuálása az Azovsztál gyárból. Az első, mint egy száz fős csoport már az ellenőrzött terület felé tart - írta vasárnap délután Twitter-oldalán az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy a csoport már holnap Zaporizzsjában lesz. „Hálás köszönet csapatunknak! Most az ENSZ-szel együtt azon dolgoznak, hogy a többi civilt evakuálják az üzemből” - zárta sorait.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.