Az UEFA minden európai versenyből kitiltotta az orosz focicsapatokat

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) megtiltotta az orosz labdarúgókluboknak, hogy részt vegyenek a 2022-2023-as szezonban a Bajnokok Ligában, az Európa Ligában és a Nemzetek Ligájában – írja a Guardian.

A döntés értelmében Oroszország hiába jelezte korábban hogy pályázna a 2028-as és a 2032-es Európa-bajnokság megrendezésére, az UEFA ezt sem támogatja.

A Sky News arról is beszámolt, hogy az UEFA az orosz női válogatottat is is kizárta az Európa-bajnokságból, valamint a 2023-as női világbajnokságból is. Emlékeztettek, az UEFA Ukrajna orosz inváziója után még februárban felfüggesztette az orosz válogatottak és a klubcsapatok versenyzési lehetőségét.