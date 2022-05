ENSZ: Több mint 3000 ukrán civil halt meg Ukrajnában

Hétfőn meghaladta a háromezret a civilek halálos áldozatainak száma Ukrajnában az ENSZ emberi jogi hivatala (OHCHR) szerint - írja a BBC.

Az orosz invázió február 24-i kezdete óta az OHCHR 3153 polgári áldozatot regisztrált Ukrajnában, de becslései szerint a valós áldozatok száma valószínűleg "jelentősen magasabb". A rögzített adatok esetleges eltérései az ország egyes területeiről érkező információk megszerzésének nehézségeiből és a még megerősítésre váró jelentésekből adódhatnak.

Ez magában foglalja a nagyszámú polgári áldozat ellenőrzésének hiányát olyan helyekről, mint az ostromlott Mariupol kikötőváros.

Mariupol a háború kezdete óta könyörtelen bombázásokat szenvedett el, a városi tanács becslései szerint a város épületeinek 80-90%-a megsérült vagy megsemmisült.

A műholdak tömeges temetkezési helyeket is azonosítottak Mariupol közelében, amelyek körülbelül 200 sírt tartalmaznak, ezeket valószínűleg civil holttestek eltemetésére használják.

A helyi hatóságok becslései szerint nagyszámú civil halt meg a város bombázása során.

Az ENSZ úgy véli, hogy országszerte a civilek többségét széles hatásterületű robbanófegyverek ölték meg (például rakéta- és légicsapások), de a jelentés nem részletezte, ki a felelős az áldozatokért.

