Robbanásokat jelentettek Lvivből

Robbanásokat jelentettek Lviv városában kedd este. A városban áramkimaradások vannak egy orosz légicsapást követően. Andrij Szadovij, a város polgármestere Twitter-bejegyzésében mindenkinek azt tanácsolta, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

Az ukrán vasút közleménye szerint a vonatok megálltak Lviv határánál, az orosz hadsereg pedig vasúti alállomásokat lőtt, ami késéseket okoz.

A közleményben arra kérik az embereket, hogy légiriadó idején ne hagyják el a menedékhelyet.

❗️❗️Explosions in Lviv.

Please stay in the bomb shelters!❗️❗️