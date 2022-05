Moldova készenléti terveket készít „pesszimista” forgatókönyvekre

Az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel tartott sajtótájékoztatón Maia Sandu kijelentette, hogy Moldova nem látja az ukrajnai háborúból átgyűrűző zavargások „közvetlen” fenyegetését annak ellenére, hogy az oroszbarát szakadárok „provokáltak” a Dnyeszteren túli régióban. Számos támadásról és robbanásról számoltak be, amelyekért Kijevet okolják - számol be a találkozóról a The Guardian.

Sandu és kormánya a „háborúpárti” szeparatista csoportokat hibáztatta az incidensekért, és elítélte egy orosz tábornok megjegyzéseit, miszerint Oroszország célja az ukrán terület elfoglalása, hogy kapcsolatba lépjen a moldovai szakadárokkal.

Ukrajna azzal vádolta Oroszországot, hogy Moldovát megpróbálja bevonni a háborúba. A Kreml „aggodalmának” adott hangot a moldovai szeparatista régióban kialakult helyzet miatt.

Arra a kérdésre, hogy aggódik-e az elkövetkező napok zavargásai miatt, Sandu így válaszolt:

Megismételte, hogy a zavargásokat a szakadárok „provokációjaként” írja le, és kijelentette, hogy a moldovai rendőrség mindent megtesz, hogy biztosítsa a stabilitást.