Az oroszok egy percig sem tartották be az ígéretüket

Oroszország szerdán tett ígéretet arra, hogy 2022. május 5-én, 6-án és 7-én moszkvai idő szerint 08:00 és 18:00 között humanitárius folyosót nyitnak az Azovsztal Vas- és Acélművek területéről a civilek (dolgozók, nők és gyermekek) evakuálására, csakhogy a tűzszünetet nem tartja be, orosz katonai egységek már a második napja támadják a területet – hívja fel a figyelmet harctéri összefoglalójában a brit védelmi minisztérium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6jHlpk2hy5



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/7ViaoqSnAV