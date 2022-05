Zelenszkij nem fogad el semmilyen területi veszteséget

Nem szűnt meg minden diplomáciai kapcsolat Oroszországgal, de ha sikert szeretnénk elérni a béketárgyalásokon, akkor vissza kell vonulnia azokra a területekre, melyek február 23-a előtt ellenőrzésük alatt állt - jelentette ki az ukrán elnök az egyik legtekintélyesebb londoni elemzőműhely, a Chatham House által szervezett online fórumon.

Volodimir Zelenszkij beszédéből a Guardian idézett. Mint mondta „engem Ukrajna elnökének választottak meg”, s nem engedheti meg, hogy országa lakossága 11 millió fővel csökkenjen - beleértve az esetleges területvesztéseket, valamint azokat, akik külföldre menekültek.

Jelezte, nem látja az oroszok béke iránti vágyát. Hozzátette, a győzelem számára azt is jelenti, hogy az ország gazdasági teljesítménye visszatér a megszállás előtti időszakhoz. Egyúttal sürgette az Európai Unióhoz való csatlakozást, mivel szerinte „ez az ukrán nép akarata”. Kitért arra is, az oroszokban eluralkodott a büntetlenség érzése. Mindezt azzal támasztotta alá, hogy nyíltan arról beszélnek, miként tudnak tenger alatti atomrobbantással egy olyan szökőárat létrehozni, mely elmossa Nagy-Britanniát. De ugyanez igaz a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos felelősségre vonást illetően is, melyről azt hiszik, elkerülhetik, mivel atomhatalomnak számítanak.