Százötvenmillió dolláros katonai segélyt jelentett be Ukrajnának az Egyesült Államok

Ezt Antony Blinken amerikai külügyminiszter közölte azután, hogy Joe Biden amerikai elnök pénteken közölte, újabb biztonsági csomagot jelentett be Ukrajna számára.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine .

A csomagban egyebek között 25 ezer 155 mm-es tüzérségi lövedék, tüzérségi felderítő radarok, zavaróberendezések, terepfelszerelések és pótalkatrészek.

Blinken elmondta továbbá, hogy a legutóbbi segélycsomaggal együtt Washington immár körülbelül

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3