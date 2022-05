Bono koncertet adott a kijevi metróban

A U2-s Bono és zenésztársa, a világhírű ír zenekar The Edge néven ismert angol származású tagja, a gitáron és billentyűs hangszereken is játszó háttérénekese vasárnap fellépett az egyik kijevi metróállomáson – adta hírül a Sky News.

Kiemelték, hogy a két zenész „az ukrán néppel való szolidaritásként” adott koncertet. A páros Ben E. King Stand By Me című klasszikusát ukrán katonákkal együtt adták elő a zsúfolásig telt földalatti állomáson.

A U2 olyan ismert dalait is előadták, mint a Sunday Bloody Sunday, a Desire és a With Or Without You. Bono kijelentette:

Az énekes később a Twitteren osztotta meg, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hívta meg őket Kijevbe, hogy „szolidaritást vállaljunk az ukrán néppel, és mi ezért jöttünk”.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine