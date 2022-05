A brit védelmi minisztérium szerint Oroszország képességei hiányosak a precíziós csapások terén

Oroszország valószínűleg nem képes kellő hatékonysággal precíziós támadások végrehajtására - állítja a brit védelmi minisztérium.

A tárca Twitter-bejegyzése emlékeztetett arra, hogy bár az ukrajnai invázió kezdetén Moszkva azt hirdette, hogy precíziós támadásokkal korlátozni tudják a járulékos veszteségeket, az ukrán városok lakosságát pedig nem fogja bántódás érni a bombázások következtében, Oroszország precíziós irányítású hadianyag-készlete a háború elhúzódása miatt valószínűleg kimerült, ami arra késztethette Moszkvát, hogy a kevésbé megbízható és kevésbé pontos eszközökhöz nyúljon. Mint fogalmaztak, ennek következtében Oroszország intenzív és válogatás nélküli bombázásoknak vetette alá Ukrajna városait, a polgári áldozatokkal alig, vagy egyáltalán nem törődve.

