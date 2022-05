Fedezékbe kellett vonulnia egy rakétatámadás miatt az Európai Tanács Odesszában tartózkodó elnökének

Ezt írja a BBC egy meg nem nevezett uniós tisztségviselőre hivatkozva, aki elmondta, hogy Charles Michel és Denisz Smihal ukrán miniszterelnök kénytelen volt félbeszakítani találkozóját, hogy fedezékbe vonuljanak, miközben rakéták csapódtak be a térségbe.

During a meeting in #Odesa, which was recently hit by missiles, discussed with @eucopresident the need to adopt 6th package of sanctions & increase pressure on russia. Thanked for readiness to restore ????????. Stressed the importance of #EU integration for #Ukraine! pic.twitter.com/HLW7ZmmZIO