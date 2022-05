Harkiv elfoglalásának kudarca mutatja, hogy az oroszok képtelenek bevenni a nagyobb városokat

Az orosz erők visszavonulása Harkiv közeléből annak a hallgatólagos beismerése, hogy képtelen voltak azon kulcsfontosságú városokat elfoglalni, ahol korábban minimális lakossági ellenállásra számítottak - olvasható a brit védelmi tárca legfrissebb hírszerzési jelentésében.

E szerint az ukrán erők tovább folytatják az ellentámadást a várostól északra. Ennek következtében sikeresen visszafoglaltak több várost és négy falut az orosz határ közelében. Mivel Moszkva a donbászi műveletekre összpontosít, így a Harkiv közelében maradt egységek sebezhetőek maradtak a „mozgékony és rendkívül motivált ukrán erők” csapásaival szemben. Mindez annak ellenére történt, hogy a megszállás kezdeti fázisában sikeresen körbekerítették a várost, ám súlyos veszteségeket szenvedtek el.

