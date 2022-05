Az oroszok a szlovjanszki és kramatorszki régiói felé próbálnak áttörni

O. A.;

2022-05-13 09:20:00

Az orosz erők "jelentős erőfeszítéseket" tesznek Izjum és Szeverodonyeck városa körül, hogy megpróbáljanak áttörni Kelet-Ukrajna szlovjanszki és kramatorszki régiói felé - írja a brit védelmi minisztériumra hivatkozva a BBC.

Napi hírszerzési frissítésükben azt közölték, hogy Oroszország az ukrán csapatokat az Egyesített Erők hadműveleti területére kívánja bevonni – ez a keleti érintkezési vonal Donyeck és Luhanszk szeparatisták által birtokolt területei között.

A közlemény szerint az ukrán erők megakadályoztak egy orosz folyami átkelési kísérletet a Donbászban. Ezek „nagyon kockázatos manővernek” minősülnek, „arról a nyomásról árulkodik, amely az orosz parancsnokokra nehezedik”, hogy előrelépést érjenek el Kelet-Ukrajnában – írja a brit védelmi tárca.

Hozzáteszik: Oroszország annak ellenére sem tudott jelentős előrelépést elérni, hogy csapatait a térségbe mozgatta át, miután kivonta és átcsoportosította egységeit Kijev és Csernyihiv megyéből.

