Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2022-05-22 10:00:00

Heti Abszurd: Hepi rend

A rend, az egy roppant fontos dolog. Ez abból is látszik, hogy a rendetlenség az ellentéte. A káosz, az anarchia, a zűrzavar, a fejetlenség, a rumli, a felfordulás, a kupleráj. Nem az a kupleráj, hanem a másik. Az egyik ellentéte. Amikor nem találod a zoknid párját vagy a köreidet zavaró bűnbandákat, vagy amikor pedagógusok tízezrei tiltakoznak a kormányod tizenkét éves, szerintük arcoskodó ágazati mélyrepülése ellen (vö. nemzeti kioktatáspolitika és Balog Túltolt Bicikli Zoltán). Kockás inges tanárok pózolgatása a közösségi médiában? Diákoknak rossz példát mutató tüntetés? Munkabeszüntetés? Tanítanék Mozgalom? Hát tanítsatok, skacok, de csak szépen, rendesen. Nézd már, ebben is van egy rend! De jó vagyok, nem, főtörzs? Tényleg eljött az ideje, hogy minden minisztérium vezetője Pintér Sándor legyen. De persze szigorúan civilben.

A kihívások nagyok. Rendetlenség uralkodik a nagyvilágban, a liberárja véleményterroristák ügyet sem vetnek a mosogatnivalóra, befogadták a környék összes porcicáját, de az agymosást, azt bezzeg betették. Rendőr kell ide, mogorva járású, szálfaegyenes tekintetű, aki előtt összecsapja a bokáját minden tanár. És akinek a vezetése alatt a csillagszemű nebulók vezényszóra deriválnak, és vigyázzban ülve emelik köbre hazánk megbonthatatlan teljesítményét a PISA-tesztek nemzetközi rangsorában. Kérek engedélyt jelenteni, az osztálylétszám kivan, a betegek is teljesen kivannak, de nincs lacafaca, lázasan készülnek a haza fényre derítésére, igazoltan hiányzik egy fő, Kalasnyikovval gyakorol az iskolalőtéren.

Korszakalkotó, egyszersmind végtelenül eredményes döntés volt persze az emberminisztérium is (aminek a genezise úgy történt, mint amikor váratlanul haza jönnek a rendet követelő szülők, és a gyerek gyorsan bedobál minden játékot a szekrénybe). Akkor és ott láttuk, hogy a 2018–2022-es ciklus a humánum, az emberség, az ember felemelkedésének időszaka lesz (migránsok, ne hülyéskedjetek), ezért erre építettük a kormányzati struktúrát. Nagyon-nagyon sok ember van ugyanis itt. Egyszer isten bizony megszámolom, országomat egy abakuszért. Olyan kihívások előtt álltunk akkor, mint a ráolvasás tízparancsolattal a társadalom önsorsrontó statisztikáira, és igencsak égető feladatként tornyosult előttünk, hogy a lepoglavai pálos kolostorban található sírok feltárásával végre összerakjuk Mátyás királyunkat. Hát nem maradhat szerteszét: fel, vigyázz, az iskolazászlóra jobbról számítsatok.

Pintér Sándor bizonyította, hogy rend a lelke mindennek. A bűnözésügyi mutatók letörésében verhetetlen, az önkormányzatok is csatasorba álltak alatta, szinte nyikkanás nélkül adták föl lényegüket, a települési önkormányzást. Pénzt, paripát csak alázatos kérésre kapnak, kivéve a fővárost és az ellenzékiség bástyáit. Miből tanulnak, ha összevissza szavaznak, és még jutalmazzuk is őket? Az egészségügy és oktatásügy mellett igazán megfontolandó volna, hogy az agráriumban is végre rend legyen. Szivárognak mindenféle hírek a Földet a gazdáknak! program ingatlanos nagyvállalkozó, ügyvédi iroda tulajdonos, gépjármű-kereskedő, árufuvarozó, bányatulajdonos, futballklub technikai vezető földszerzéséről, hát ne már! Kiszámíthatatlan esőzések, tavaszi talaj menti fagyok, globális felmelegedés – ez nem, ez libsi kamu –, végük lenne egyszer és mindenkorra. De nem! Pintér nem kapta meg ezt, se a kultúrát, se az innovációt, se a beruházásokat, se a pénzügyeket. Pedig a „hol a színészünk” világára is ráférne a rend, beszélnek mindenféle csélcsap meleg szerző szertelen szövegkönyveiből, és a lopottpénz-ügyek és a NER-családi fejlesztések se juthatnak ebek harmincadjára.

Ha a rend így nem is, de a rendszer bizton megmarad bennük. Elég, ha arra gondolunk, hogy a polgári kormánynak titkos szolgálatokat tevő miniszter bíbelődik majd a polgári titkosszolgálatokkal, és a hadiipari befektető kormánytag pedig a honvédelmet viszi. Felkészül a néhai koronaőr főtanácsos és a gázterjedést ismerő hős szerelő.