Tízen meghaltak, 35-en megsebesültek a dnyiprói légi csapásokban

orosz-ukrán háború;légi csapások;halálos áldozatok;

2022-05-27 12:32:00

A BBC több részletet közölt arról a három robbanásról, amelyek éjjel történtek Dnyipróban, Közép-Kelet-Ukrajna egyik régiójában.

Hennadiy Korban, a Területvédelmi Központ vezetője szerint tíz ember meghalt és 30-35 megsebesült a Dnyipró körzetben található nemzetőr bázis elleni orosz rakétacsapások következtében.

Azt mondja, három rakétát indítottak az oroszországi rosztovi régióból.

