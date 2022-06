Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2022-06-05 12:12:00

Heti abszurd: Mintha mi se borzolna

A héten tovább folytatódott a Magyarország a világ közepe, avagy kicsiny falum, ne légy már oly bávatag című szappan­operett, magyar benne minden férfi férfi és nő nő, és magyar a négyszáznyolcvanas benzin is, de legorosszabb esetben is четыреста восемьдесят (csetireszta voszemgyeszjaty). Avagy a nemzetlélek sikeréhes arénáit megidézve: aki nem ug / rál holland tán / hej-hej! Szemüveget Brüsszelnek! Indul a vonat. Vonul az indulat. Vazul a vonulat.

Magyarországról nézvést Európa ezen a héten is kínzó szemölcs volt a nemzetállami megmaradás izmos altestén. Nem sokon múlott, hogy büszke tekintetű, a háború nyomorúsága ellen egyenes gerinccel kiálló nép lettünk. A hanyatló Nyugat rátámadt a gázunkra. De mi megmondtuk nekik, hogy le igáz, fel is gáz. A kozmopolita, liberálbolsevista és judeoplutokrata szabadcsapatok vitustáncra készültek az utolsó csepp olajunk oltárán. Meleg helyzet volt, de sikerült öregbíteni a történelmi önsorsrontás hírnevét, és megépíteni a szutykos kis rezsicsökkentését féltő, a Sárga Csekk Kormányát halálsikolyhimnusszal koronázó nemzet triptichonját. Az építkezés a veszélyhelyzeti rendeletalkotásnak és a hovatovább Boldog Miniszterelnöknek hála, a közbeszerzési költségek megtakarítása mellett, a Duna közepén valósul meg, majd ha fagy, vagy ha köt a bér.

Mise nélkül se múlik el kormányfői születésnap mifelénk. Így sikerült megelőzni azt a világraszóló szégyent, hogy Orbán Viktor e jeles alkalmán teszem azt villamosra kapjon, és egy testőrmentes estét töltsön el szíve hölgyével egy méltán ismeretlen romkocsmában, alaposan bekarmolva adva át a ledér múltnak minden ismert előzményét. Így ha szerencséje van, és hát megáldott állapotban miért ne lenne, másnap nem emlékezne semmire. Fél siker. De ha egyszer kiérdemelné, hogy egy ország koccintson az egészségére tálca fröccsel egyszázat és ezeret, akkor eljöhetne a magyarok Istene végre, a tabula rasa, a Men in Black neutralizálója, ami után édesdeden gügyögő szeretetben térnénk vissza a félezer évvel ezelőtt elhagyott tehetségünkhöz. Emlékezet nélkül ugyan egy ideig csodálkoznánk, miért néz ránk minden tisztes európai nép, akár ukrán szabadságharcos az embargógyilkos zsugori uramra Jézus neve napján, de aztán kiengesztelődnének előbb-utóbb bizonyosan. Vagy ha nem, még mindig bevethetnénk Varga Judit keserédes hegedűjátékát (beszédes elütés – keresédes – javítva), dallamra imádkozik a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom örömittas közönsége. És hogy ne az időben utazzunk, hanem inkább térben, a jelszó legyen: Csuhások, Érdre! – amint az egykori liberális Fidesz-frakció soraiban a legenda szerint hasonló szavak dívtak harminc évvel ezelőtt.

Egyébiránt az ima jogerős, a nemzet miniszterelnöke ranghoz megtérés pedig üdvös volna. Megérdemelnénk, hogy ne egy fél ország ellen kattantan háborúzó kormányfő legyen a vezércsillagunk, akinek egy igaz szava nincs a rezsiről, a menekültekről, a háborúról, és arról az öt hosszú, februári moszkvai óráról vagy arról a tizenhárom évről, ami megmagyarázná a halálos putyini ölelés látható nyomait. Osztie Zoltán pedig akkor lesz ismét tiszteletre méltó atya, ha a mindenkori kormányfőért imádkozik, szépen csendben, hogy véletlenül se az ebugatta személyi kultuszok jussanak eszünkbe a imamalomról.

A mise egy másik szóösszetételben is feliratkozott A meghökkentő hadviselés a világ legmocskosabb háborúiban, különös tekintettel a Putyin nevű félkegyelműre és a vele suttyomban kokettáló szövetségesekre című hadászati könyvekbe a héten, amennyiben Magyarországnak sikerült egy szekérderék miseborral támogatni a kárpátaljai keresztény gyülekezetek pasztorációját véres háború idején. Biztos jól jönne arrafelé pár kamion Jenga, aszparáguszhajtás vagy szifonpatron is, de azokkal sokáig kellene dobálózni, hogy az agresszornak legalább haja szála görbüljön, ha már a szája sarka nem. Ahhoz háborúban fegyver kell. 1956-ban a nagy büdös semmi sem volt sokkal rosszabb a Nyugattól, mint a misebor most Ukrajnának tőlünk, azzal együtt, hogy nagyon is tudjuk tisztelni a vallásokat, de a lebombázott templomban nem a misebor, hanem Krisztus nyájának valódi vére folyna. Imádkozzunk több komolyságért tehát.

A komolyság ráfért volna a kormánylap Vas Népe által bemutatott gyermeknapi rendezvényre is, ahol a gyerekek játszásiból rontottak a plexi mögött feszengő rohamrendőrökre méteres gumibotokkal. Galla Miklóst kerestük a képen, amint a humoristakar inti le az abszurd jelenetet, hiába. Valaki keverje meg végre jobban a lapokat odafönn vagy idelenn, mert ez a folytatólagos fél-ázsiai leosztás kezd egyre kínosabb lenni a nagyvilág döbbent szeme előtt.