Rónay Tamás;

Szerbia;Aleksandar Vucic;Oroszország;Aleksandar Vucic;Szergej Lavrov;

2022-06-09 07:45:00

Légtérzárral tettek szívességet a szerb elnöknek, akinek így nem kellett fogadnia az Szergej Lavrovot, az oroszok fenyegetőzni kezdtek

Igencsak rossznéven vették az orosz politikusok, hogy több balkáni állam nem engedte légterébe Szergej Lavrov gépét. Ennek a szerb elnök volt a legnagyobb haszonélvezője.

Meglehetősen heves visszhangja volt annak, hogy miután Montenegró, Észak-Macedónia és Bulgária bejelentette, lezárja a légteret Szergej Lavrov gépe előtt, az orosz külügyminiszter kénytelen volt lemondani belgrádi útját. Az ezt követő fenyegetésekben Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz állami űrügynökség igazgatója vitte a prímet, aki interkontinentális ballisztikus rakétákkal fenyegette meg Montenegrót. Rogozin mintha Montenegró-fóbiában szenvedne, hiszen nem ez volt az első Podgoricának címzett fenyegetése. Egykor úgy foglalt állást, a kis balkáni állam nagyon megbánja még, hogy a NATO csatlakozásról hozott döntést.

Belgrád persze sajnálkozott a vizit elmaradása miatt, de nagyon őszintének nem nevezhetnénk Aleksandar Vucic elnök bánatát, sőt, a térség államai nagy szívességet is tettek neki. A szerb elnöknek röviddel a tervezett látogatás előtt tett nyilatkozata sem arról árulkodott, hogy lélegzetvisszafojtva várta az orosz diplomácia vezetőjét, hiszen geopolitikai szempontból a lehető legkellemetlenebb időpontban került volna rá sor. Ez ugyanis azt a benyomást keltette volna, hogy Szerbia megőrizte a barátságát Oroszországgal, aminek a háború árnyékában nem lenne túl szerencsés üzenete az uniós csatlakozásban reménykedő állam számára. Ráadásul nem sokkal azután került volna sor a vizitre, hogy Vlagyimir Putyin biztosította Vucicot arról: az eddigi feltételeknek megfelelően szállítják továbbra is a gázt Szerbiába, amely minden uniós tagállamnál olcsóbban kapja a azt, ráadásul a megállapodás három évre szól. Az orosz elnök burkolt üzenete az volt: nem engedik, hogy Szerbia kikerüljön az orosz érdekszférából.

Vucic azonban, ha óvatosan is, de próbál közeledni Brüsszel felé, hiszen Moszkva nemzetközi elszigetelődése miatt nem is lehet más út hazájának. Rendkívül kellemetlen lett volna számára, ha Olaf Scholz kancellár Lavrov esetleges látogatása miatt mondta volna le június 10-re tervezett belgrádi látogatását. A szerb elnöknek rendkívül fontos, hogy jó kapcsolatokat alakítson ki Berlinnel. Angela Merkellel kifejezetten jó volt a viszonya, Scholzcal viszont eddig nemigen volt kapcsolata, így a pénteki megbeszélések esélyt adhatnak arra, hogy ott folytassák a szerb-német viszonyt, ahol Merkellel abbahagyták.

Vucic annyira komolyan gondolja a Brüsszelhez való közeledést, hogy hírek szerint legszívesebben kitenné a kormányból a Szerb Szocialista Pártot, amelynek vezetője, Ivica Dacic még a voksolás előtt abban reménykedett, hogy Ana Brnabic után ő lesz a szerb miniszterelnök. Dacic szíve közismerten Moszkvához húz. A szakítás azonban nem olyan egyszerű. Egyrészt mert a szocialisták nélkül nincs meg a többsége a törvényhozásban a Szerb Haladó Pártnak (SNS), másrészt Vucic tömörülése a belgrádi városházán is Dacic pártjára van utalva. Ha z elnöknek sikerülne is megszabadulnia Dacictól, akkor is maradna kifejezetten oroszbarát politikus a kormányban Aleksandar Vulin jelenlegi belügyminiszter személyében.

Goran Jesic, az ellenzéki Demokrata Párt egyik vezetője a Danas napilapnak nyilatkozva szintén úgy látja: a térség államai nagy szívességet tettek Vucicnak azzal, hogy lezárták a légteret Lavrov gépe előtt. Szerinte ugyanis az elnök valójában már döntött arról, hogy szankciókat vezet be Oroszországgal szemben. „Mindenki tudja, hogy ebben a kérdésben ő határoz és nem a kormány vagy a parlament” – hangoztatta. Szerbiában egyébként már hetek óta tartja magát a hír, hogy Belgrád csatlakozik az EU büntetőintézkedéseihez, de azért nem szabad készpénznek venni, kivált a gázmegállapodás megszületése után, hiszen ez is azt jelzi, Putyin továbbra is a markában tartja Vucicot, Belgrádnak hosszú évekbe telne, amíg sikerülne lemondania akár az orosz gázról, akár az olajról. Másrészt a szankciók bevezetése kockázatos döntés is lenne, hiszen a szerb közvélemény úgy háromnegyede oroszpárti, s a Szerb Haladó Párt számára is komoly lelkiismereti konfliktust jelentene egy ilyen lépés.

Hírek szerint egyébként Lavrov szerbiai útja azt a célt szolgálta volna, hogy elmondja Vucicnak, mit vár el a Kreml Belgrádtól az olcsó gáz fejében. Hogy nem csak egyszerű „pofavizitről” lett volna szó, az is mutatja: a látogatás meghiúsulása után az orosz külügyminiszter jelezte, mihamarabb az orosz fővárosba várja Nikola Selakovic szerb belügyminisztert.

A Lavrov-vizit elmaradásának akadt azért egy negatív üzenete is: Szerbia nem is álmodhat arról, hogy közvetítőként léphet fel az ukrajnai válságban. Igaz, Vucic talán nem is törekedett ilyen babérokra, nemrégiben úgy fogalmazott, mielőbbi békét szeretne Ukrajnában, de hazája túl kicsi ahhoz, hogy ezt a maga eszközeivel elősegítse.