Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2022-07-03 10:56:00

Heti abszurd: Add ide a kormányt, a kormányt add ide

„Én vagyok a kib...ott elnök, vigyenek a Capitoliumra most” – dörgött a délceg, szőke hercig, és nyomaték gyanánt átnyúlt a limuzin kormányához, elősegítendő a kanyarodást. Sosem tudjuk meg, hogy az elnöki Fenevad volánjánál ülő sofőr vagy a Secret Service ügynöke, Robert Engel száján is kiesett-e egy keresetlen, kósza fucking, de még ennél is érdekesebb talány, hogy vajon kisebb vagy nagyobb botrányt okozott volna, ha a vonatkozó úriembert nem sikerül lebeszélni a tervéről? Miszerint a csúnyán elbukott „még két hétig”-elnököt odalimuzinozzák a Capitoliumhoz, ahol éppen gyakorló futóbolondok, sámánok és QAnon-hívők állig felfegyverkezve hozták rá a szívbajt a törvényhozás tagjaira (a fura figura előzőleg kikelt magából, hogy miért fémdetektorozzák a híveit, hiszen nem akarják őt bántani).

Donald J. Trump elnök közérdekű életműve kevés emlékezetes fejezetet tartalmaz, de 2021. január 6. kétségkívül köztük van. Meg a csodálatos mexikói határkerítés, a globális kihívásokkal küzdő emberiség innovatív hülyeségének emlékműve, amely, teszem azt, nem ismeri el a klímakrízist, ujját sem mozdítja a szegények és gazdagok közötti szakadék mélyülése (a migráció másik ismerhető oka) ellen, viszont a fehér hetero férfiak szabad lövöldözésében találja meg a választ a jövő kulcskérdéseire. Nézzük csak meg a republikánusok szigorát a fegyvertartási törvény ügyében: szerintük, ha megnehezítik a félautomata karabélyokhoz jutást, akkor a polgárok kisebb hatékonysággal tudnak visszalőni, amikor a megveszekedett őrültek a heti rendes tömeggyilkosságukat követik éppen valamely iskolában vagy bevásárlóközpontban. Great Job, Donald és Co. Nehéz eldönteni, hogy elnökölni vagy veszíteni tudtál gyen­gébben.

Visszatérve a Capitolium ostromához: ismerve a hisztis exelnök előzményeit („Én nyertem, én nyertem, stipistop!”), nem a kedélyek csillapítása lett volna az eredmény, hiszen hetek óta (és pár órával korábban) arra tüzelte a híveit, hogy addig követeljék egyes szövetségi államokban az újraszámlálást, ameddig övé maradhat az Ovális Iroda. Sosem tört volna be a tömeg a Capitoliumba, ha nem tüzeli őket. Ezt (és a fentieket) Cassidy Hutchinson, a kabinetfőnök vezető tanácsadója állította a másfél évvel ezelőtti sajnálatos eseményeket feltáró kongresszusi bizottság előtt, az eddigi legterhelőbb tanúvallomással nyomasztva Trump ingatlanmágnást és hülyehaj-tulajdonost. Hutchinson közvetlenül a volt elnököt tette felelőssé az ostromért. És ez az ember a 45. Mr. President lehetett az Államokban, és az sem kizárt, hogy a 47. is ő lesz. Ez (és ez a kisebbik baj) a republikánus közösség elnökjelölt-felhozatalát minősíti, de a világ állásáról is riasztó képet fest. Trump ugyanis nem múlik el nyom nélkül. A legfelsőbb bírósági kinevezései nyomán például olyan többség alakult, amely után mintegy húsz tagállamban tiltották vagy tiltják be az abortuszt (XIX. és XX. századi jogeseteket „helyezve hatályba”, instállom). Hiába örülhet a felvilágosult világ annak, hogy a Biden–Harris adminisztráció sikereként néhány hete megválasztották az első fekete nőt a Legfelsőbb Bíróság bírájának, Ketanji Brown Jackson kisebbségben maradt (3:6) Trump három durván jobbra billenő bírája miatt. Az abortuszdöntés állítólag még Trumpnak sem tetszett, aki a magzatok életénél egy (vagy legfeljebb öt-hat) dolgot fél jobban, a középosztálybeli nők szavazatait.

Trumpról minálunk akkor lehetett utoljára hallani, amikor meleg szavakkal, videóüzenetben gratulált magyar kollégája választási sikeréhez (és így köszöntötte a CPAC nevű foghíjas konzervatív világtalálkozót májusban, ahol Orbán Viktor a győzelem 12 pontját sorolta – ez a beismerő vallomás jól jöhet még, ha Magyarország kevésbé lesz banánköztársaság.) Orbán másik, módfelett unortodox cimborája (aki ugyan nem konzervatív, de az ő csecsein csüng a rezsicsökkentés, tehát barát, és nem mellesleg tetőtől FSZB-jelvényig illiberális), Vlagyimir Putyin éppen korzózó civileket bombáz a Nagy Februári, Márciusi, Májusi és Júniusi Nácitlanítás jegyében. És hogy a világ távolabbi pontjain élőknek se legyen jobb, visszafogja a gázszállításokat, hogy vigye el az ördög és az infláció a nyugati polgártársakat. A magyar infláció tehát legkevésbé sem Brüsszel miatt hág újabb és újabb csúcsokat, amint ezt a Tekintetes, Méltóságos és Kegyelmes Kormány állítja furtonfurt, hanem az Illiberális Franchise (vö. Bödőcs) keleti mágusa miatt. Aki, ha nő lenne, nem lenne háború. Erről a hírről Boris Johnson brit konzervatív kormányfőtől értesültünk, aki szerint ha Putyin nő volna, akkor „nem hiszem, hogy olyan őrült, macsó háborúba és erőszakos invázióba kezdett volna, mint ahogy tette azt. A toxikus maszkulinitás tökéletes példája az, amit Ukrajnában csinál”. BoJo is tud, ha akar, és nem csak bulizni világra szóló karantén idején. (A Mi volna, ha máshogy volna? című rovatunkat biztosan folytatjuk még, az O1NEMG például egészen széles horizontokat látszik nyitni.)

És akkor a borzasztó ívű világpolitikai kitekintés után zárjuk sorainkat egy kutyapárti leleménnyel: „Az apa férfi, az infláció nő.” És – tesszük hozzá – a tendereinket hagyják békén!