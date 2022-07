nepszava.hu;

Mathias Corvinus Collegium;közpénzek;Fidesz-holdudvar;

2022-07-01 18:38:00

Százhúszszoros veszteséggel zárta 2021-et az Fidesz-közeli MCC, de úgy szórja a közpénzmilliárdokat, mintha nem lenne holnap

Egy biztosnak tűnik: nem garasoskodnak, ha az adóforintok elköltéséről van szó.

Hiába folyt be 11 milliárd forintnyi osztalék az államtól kapott részvények után a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) fenntartó alapítványhoz, a tavalyi évet majdnem kilencmilliárdos veszteséggel zárták, ami az előző évinek a százhúszszorosa. Igaz, sok volt a kiadásuk is: fizetésekre például több mint 4 milliárd ment el, cégeket alapítottak, részesedést vásároltak, meg a rezsi is drágult - olvasható a hvg.hu összesítésében.

A portál számításai szerint noha az MCC alapítványa nonprofit szervezet, így elsősorban nem is a nyereségre hajt, 2021-ben sikerült rekordösszegű, 8,7 milliárdos veszteséget összehoznia, ami az előző évi veszteségnek a 120-szorosa. A csaknem kilencmilliárdos veszteség különösen úgy tűnik soknak, hogy 2021-es mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése szerint az MCC Alapítvány csaknem 12 milliárd forintot könyvelhetett el osztalékbevételként, ami az előző évi érték tízszerese.

Emellé milliárdos értékű fővárosi ingatlant is kapott az MCC, amelynek működési kiadásaira 3 hónappal később még 36 milliárdot adott a kormány a Gazdaságvédelmi Alapból. Mindezt 4 hónappal később, december 24-én újabb 94,5 milliárddal fejelte meg a kabinet. A kiadások viszont tetemes összegre rúgtak, hiszen például csak fizetésekre, bérekre, vagyis „személyi jellegű ráfordításokra” 4,12 milliárd forint ment el, ami az egy évvel korábbinak csaknem a négyszerese. Ebből a vezető tisztségviselők 106 millióba kerültek, és Szalai Zoltán főigazgató juttatása önmagában 34 millió forint volt, ami járulékokkal és egyéb juttatásokkal együtt havi bruttó 2,83 milliós bérköltséget jelent.

Az MCC legismertebb arca, a miniszterelnök politikai igazgatójaként dolgozó Orbán Balázs kuratóriumi elnök viszont innen nem vesz fel pénzt. Közhasznú tevékenységére is jócskán jut: 21,16 milliárdot költött erre tavaly. Ebben minden benne van, az említett bérköltségektől (4,1 milliárd Ft) a takarításon (33 millió Ft), a postaköltségen (8 millió Ft) és a rendezvényszervezésen (625 millió Ft) át a rezsiig (66 millió Ft). A legjelentősebb tétel azonban egy 13 milliárd forintnyi „sajátos egyéb ráfordítás”. Ez túlnyomó részt másnak nyújtott cél szerinti juttatás volt: más szervezet 12,8 milliárd forint értékben kapott támogatást az MCC-től, míg ösztöndíjakra 189 milliót költöttek.