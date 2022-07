Á. B.;

Gulyás Gergely;

2022-07-07 12:47:00

Amíg háború van, a forint árfolyama lényegesen gyengébb lesz, mint korábban volt

Gulyást a forint árfolyamáról kérdezik az újságírók, aki azzal kezdi válaszát, hogy ilyenkor mindig felmerül a spekuláció gyanúja és veszélye. Mint mondta, az árfolyamingadozás kapcsán elsősorban a jegybanknak vannak eszközei, hogy ezt megakadályozza.

A miniszter jelezte, Magyarország energiakitettsége jelentős, amit most mérsékelni fognak. "Bár szemben a környező országokkal, ahol az alacsony államadósság az elmúlt tíz évben emelkedett, Magyarországon a nagyon magas államadósság csökkent, de a mi államadósságunk így is jobb, mint a környező országoké, tehát akár a csehekkel, akár a szlovákokkal, akár a románokkal hasonlítom össze" - mondta a miniszter. A nem euróval fizető térségbeli államok államadósságánál a magyar államadósság magasabb, és ez ilyenkor minimálisan növeli a kitettségünket, ez a különbözet látszik az árfolyamban is - fejtegette.

Az ATV is a forint árfolyamáról kérdezett, hogy milyen eszközei vannak a kormánynak a nemzeti valuta erősítésére. A kormány eszköze leginkább az, hogy meghatározza azt, mi ennek az oka: ez pillanatnyilag a gázár - mondta Gulyás. Egészében pedig mindannyian tudjuk, hogy az az európai gazdasági helyzet, ami előállt, beleértve az európai inflációt és az árfolyamcsökkenést is, amit Európa az Eurón keresztül szenved el, Magyarország a forinton keresztül szenved el, az pedig a háborúnak, illetve a háborúra adott szankcióknak köszönhető - emelte ki a miniszter. Ezekhez kevesek vagyunk, hogy egyedül megszüntessük, mi azt tudjuk tenni és azt meg is fogjuk tenni, hogy a költségvetés hiányát tartjuk úgy, ahogyan terveztük - tette hozzá. Hangsúlyozta, ha a magyar kormány megállapodik a helyreállítási pénzekről, az erősíteni fogja a forintot. Megjegyezte: arra kell számítani, hogy a háborús helyzet itt marad, amíg az infláció Európában mindenütt magas, és ez Magyarországot is érinti, addig az árfolyam is lényegesen gyengébb lesz, mint az korábban volt.