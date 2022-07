MTI-Népszava;

Kovács Zoltán;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Európai Unió;szankciók;orosz-ukrán háború;Oroszország;

2022-07-14 14:01:00

Kovács Zoltán tagadja, hogy szoros kapcsolat van Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár egyúttal az uniós szankciókat bírálta.

Az Oroszországra kirótt szankcióknak nincs hatása az ukrajnai háborúra, azok már most is ártanak nekünk, az energiaárak emelkednek - nyilatkozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kurier osztrák napilapnak adott, csütörtökön megjelent interjúban.

Az ukrajnai háborúról szólva Kovács Zoltán azt mondta, „ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad elkezdődnie, és minél hamarabb véget kell vetni neki. Ehhez tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség”. Az Oroszországgal szembeni szankciókról úgy vélekedett, hogy ha a szankciók jobban ártanak azoknak, akik bevezetik őket, mint azoknak, akik ellen irányulnak, akkor nincs értelmük. És ez jelenleg is így van. A szankcióknak szerinte nincs hatása a háborúra.

Jelenleg - mint folytatta - „nem nyerünk semmit, csak veszítünk”. A szankciók már most is ártanak nekünk, az energiaárak emelkednek. Most az energiabiztonságnak kell prioritást élveznie - emelte ki Kovács Zoltán. Arra az újságírói felvetésre, hogy Orbán Viktor kormányfő rendszeresen felkereste Moszkvát, hogy olcsóbb olajról és gázról tárgyaljon, valamint Magyarország az atomenergia bővítésében is függ az orosz cégektől, Kovács Zoltán úgy fogalmazott:

Az orosz olajtól és gáztól, valamint az atomenergia orosz technológiájától való függés szerinte történelmi, nem pedig politikai kapcsolat. Oroszország egyszerűen a legolcsóbb és legvonzóbb energiaforrás volt a piacon - állította. Kovács Zoltán megjegyezte azt is, hogy a háború valamikor véget ér, és Oroszország mint potenciális energiaforrás megmarad. „Putyinnal vagy nélküle, függetlenül attól, hogy mennyi ideológiai vágyálma van”. Nem biztos, hogy jó ötlet, ha most döntünk úgy, hogy energiapolitikailag teljesen függetlenítjük magunkat Oroszországtól - tette hozzá.

A magyarországi jogállamisági helyzet uniós bírálatával kapcsolatban Kovács Zoltán politikai boszorkányüldözést emlegetett. Magyarország állítása szerint az Európai Unió minden feltételét teljesíti, de az EU ezt nem teszi. „Ez a pénz a miénk, nem ajándék, nem támogatás, hanem a miénk. A pénzt gazdasági okokból osztják szét. Az, hogy visszatartják, pusztán szubjektív politikai döntés” - közölte.