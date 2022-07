Gy. D.;

Ukrajna;Oroszország;háború;rakétacsapás ;civil áldozatok;

2022-07-14 16:44:00

Rakétacsapás ért egy ukrán várost messze a frontvonaltól, sok az áldozat (Videó)

Legalább 21 ember, köztük három gyerek vesztette életét a támadásban.

Rakétacsapás érte a nyugat-Ukrajnai Vinnicja városát, legalább 21 ember, köztük három gyerek vesztette életét – derül ki Kirilo Timosenkónak, az ukrán elnöki iroda vezetőhelyettesének tájékoztatásából.

A rakétatalálatban további 52 ember, köztük három gyerek sebesült meg – írta. Összesen 115 ember fordult egészségügyi intézményekhez – tette hozzá. Timosenko közlése szerint 46 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak – tudatta. Az ukrán elnöki iroda vezetőhelyettese „szörnyű bűncselekménynek” és az ukrán nép ellen Oroszország által végrehajtott „valódi terrortámadásnak” minősítette a rakétacsapást.

Hasonlóan vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki úgy fogalmazott:

Az ukrán rendőrség korábbi beszámolója szerint három orosz rakéta csapódott be egy irodaházba Vinnicjában, a támadás miatt a környező épületek is károkat szenvedtek. A helyszínen tűz ütött ki, amely miatt a közelben parkoló mintegy 50 jármű is kigyulladt. A helyszínre különleges nyomozó- és helyszínelőcsoport érkezett – tették hozzá.