Korom Milán;

tenisz;

2022-07-15 13:43:00

Nővére babérjaira tör Udvardy Luca teniszező

A 16 esztendős Udvardy Luca megízlelhette, hogy milyen a juniorok között döntőt játszani Wimbledonban, ugyanakkor ennél több és jobb eredményekre vágyik.

Kevés olyan eltökélt 16 éves fiatallal találkozni, mint Udvardy Luca, aki a múlt hétvégén döntőt játszott a wimbledoni tenisztornán a juniorok között. Tette mindezt úgy, hogy az angliai Grand Slam-tornát felvezető versenyeket leszámítva sosem játszott még füves borításon.

„Mielőtt kiutaztunk, Esztergomban edzettem három napot, mindenki mondta, hogy milyen jól mozgok a füves pályán. Én is éreztem, hogy jól ment a játék. Nagyon megtetszett, szerintem nagyon illik a játékomhoz, s reménykedtem abban, hogy jól fognak sikerülni ezek a versenyek” – árulta el lapunk érdeklődésére Udvardy Luca, akinek korábban a salak volt a kedvenc borítása, tornagyőzelmei viszont kemény pályáról vannak, most pedig megízlelte a füves pálya szépségét is. Mint megtudtuk, Luca nagyon korán kezdett teniszezni, kiskora óta nővére, Panna (a felnőtt világranglistán 94. – szerk.) a példaképe.

„Számomra nagyon korán eldőlt, hogy a tenisszel szeretnék foglalkozni. A teniszben a világelsőség a legnagyobb dolog, na meg a Grand Slam-győzelmek, ezeket szeretném elérni” – szögezte le céltudatosan Udvardy Luca, aki 19. a junior rangsorban, és ha Wimbledon után osztottak volna ranglista pontokat – ez az oroszok és a fehéroroszok kizárása miatt nem történt meg –, akkor most már top 10-es lenne.

A fiatal sportoló nemcsak a teniszpályán céltudatos, a tanulmányait is komolyan veszi – ebben nagy segítség számára édesanyja, ő az aki versenyről versenyre vele tart.

„Magántanuló vagyok, a versenyek, a mérkőzések között próbálom beosztani az időt a tanulnivalókra. Anya matekban, fizikában nagyon jó, az ő segítségével meg tudom oldani a tanulást” – folytatta Udvary Luca, akit arról is faggattunk, mit tapasztal, kortársai hozzá hasonlóan komolyan veszik-e a tanulmányaikat.

„Vannak, akik Amerikában az utolsó évüket csinálják az iskolában, nekik annyiból könnyebb, hogy például online tudnak dolgozatot írni vagy felelni. Vannak, akik a tenisz által szeretnének bejutni minél jobb egyetemre, az ő szemük előtt annyira nem lebeg a profi karrier, de látom, hogy vannak olyanok is, aki minimális erőfeszítéssel próbálnak átcsusszanni a vizsgáikon és inkább a teniszre fókuszálnak. Én profi teniszező szeretnék lenni, a tenisz után majd szeretnék tovább tanulni, de még nem tudom, mi az, ami érdekel” – magyarázta.

Mint megtudtuk, a wimbledoni döntőnek köszönhetően nagy nemzetközi ügynökségek, edzők kezdtek el érdeklődni iránta, a sportoló ugyanakkor úgy látja, egyelőre jobb, hogyha szülei hoznak majd döntést ebben a kérdéskörben.

„Számomra fontos lesz, hogy a jövőben egy edző tudjon velem utazni és segíteni. Ez egy fontos pont lehet majd az életemben. Én ezt a dolgot rábízom a szüleimre, jobb szeretem, ha ezeket ők intézik. Panna kitaposta nekem az utat, tudom követni, a szüleim vele már sok tapasztalatot gyűjtöttek” – tette hozzá.

Céljait illetően elmondta, jövőre szeretné megmérettetni magát a juniorok között az összes Grand Slamen, ugyanakkor már idén beiktatna néhány felnőtt versenyt, s felkerülne az ottani világranglistára is. Tervei elérésében számára a testvére a mérce, ugyanakkor Panna sikereit szeretné túl is szárnyalni.

„Szeretném az ő mintáját követni, remélem előbb is el tudom érni azokat az eredményeket, amelyekre most ő képes. Szerintem a mozgásom nagyon jó, a tenyeresemmel is elégedett vagyok. Amiben viszont mindenképp fejlődni szeretnék, az a szervám. Jó lenne azon gyorsítani és persze minél több első adogatást beütni. Panna egyelőre gyorsabban játszik, mint én, és fizikálisan is nagyon jó állapotban van. Egyre többet edzünk együtt, ha itthon van, mindig szól, hogy menjek. De nem könnyű összehozni, mivel ő Amerikában él. Most még biztosan megverne, de hét év előnye van, s sokkal nagyobb meccsrutinnal is rendelkezik” – zárta szavait.