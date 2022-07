M. I.;

2022-07-18 20:17:00

Tóth Bertalan: értelmetlen az áramrezsinövelés

Miért szűkíti a kormány a tőzsdei áremelkedésre hivatkozva a hatósági áramárra jogosultak körét, amikor a lakosság jórészt a változatlanul, olcsón termelő, állami Paksi Atomerőműből kapja az áramot - veti fel többek között parlamenti kérdéseiben Tóth Bertalan szocialista társelnök.

A rezsicsökkentett villamosenergia-árak részleges felfüggesztése feletti értetlenségének adott hangot vasárnap benyújtott írásbeli parlamenti kérdései egyikében Tóth Bertalan MSZP-társelnök. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Németh Szilárd rezsikormánybiztos múlt szerdai bejelentése szerint a hazai háztartások átlagfogyasztás feletti áramtarifáját a magas tőzsdei árak miatt a jelenlegi, hatóság díjak többszörösére rúgó, „piaci” szintre emelnék. Az ellenzéki politikus szerint az érvelés ott hibádzik, hogy a hazai háztartások alapvetően a Paksi Atomerőműből kapják a villamos energiát, melynek értékesítési ára az állami cég mérlege alapján kilowattóránként (kWh) évek óta mintegy 11,5 forint. Ez pedig szinte megegyezik a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-tarifában nyilvántartott áramárral. Tóth Bertalan nem érti, miért akarja a kormány a tőzsdék árugrására hivatkozva, a Paksi Atomerőmű árameladási árának megemelésével, tehát valójában saját hatáskörben növelni a családok rezsiterheit.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly az akkor megkötött, újabb, 10+5 éves magyar-orosz gázszállítási megállapodás kapcsán úgy fogalmazott: megteremtették a lehetőségét, hogy a világpiaci ármozgásoktól függetlenül ne nőjőn a magyar fogyasztók gázára - emlékeztet egy másik kérdésében az ellenzéki honatya. Annak az ellentmondásnak a feloldására kéri a tárcavezetőt, hogy ehhez képest most a kormány kifejezetten a világpiaci ármozgásokra hivatkozva szűkíti a hatósági tarifára jogosult kört. Újabb levelében a politikus azt tudakolja, hogy a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó Opus Tigáz területén érvényes hatósági díjszabás alapján a többi fogyasztóhoz képest miért kell évi 8 ezer forinttal többet fizetni a gázért. Tóth Bertalan azt is firtatja, nem érzi-e a kormány hétpontos energia-veszélyhelyzeti tervének energiakiviteli tilalmát ellentétesnek az uniós tagállamok egymás kisegítésére vonatkozó kötelezettségével. Érdeklődik, a kabinet megerősítette-e már ezt az EU-előírást kétoldalú megállapodásokkal, illetve az intézkedés nem csak az Ukrajnába irányuló energiaszállítások megakadályozását szolgálja-e. A párttárselnök arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakossági energiaszolgáltatásokat végző MVM honlapján lévő kiszámoló-alkalmazás egy családi házban lakó, négyfős háztartás esetén a kormány által a piaci áramárfizetés határaként megjelölt, 210 kWh-nál magasabb, 230 kWh-s fogyasztást tüntet fel átlagosként. Szintén tudakolja, hogy az átlagszint meghatározásába beleszámították-e a nyaralókat és a hétvégi házakat, illetve hány háztartásban fűtenek árammal és töltenek elektromos autót.

Tóth Bertalan a hazai gáztároló-töltöttségre is rákérdezett. Emlékeztet, hogy míg a kereskedelmi tárolók telítettsége tavaly ilyenkor 61 százalékon állt, az arány most csupán 40 százalék. A képviselő az ország tavaly október óta 1,45 milliárd köbméterről idén áprilisig 892 millió köbméterre csökkentett biztonsági gázkészleteinek visszapótlása iránt is érdeklődik. A párttárselnök saját korábbi javaslatuk elfogadásaként üdvözli a Paksi Atomerőmű jelenlegi blokkjainak újabb élettartam-hosszabbítására vonatkozó kormányelképzelést, egyszersmind tudakolván, mikor állítják le az általa gazdaságpolitikai időzített bombának tartott Paks 2 előkészítését. Tóth Bertalan emellett a lakossági napelemtelepítési pályázat állása iránt is érdeklődik, tekintettel például az azóta megugró építőipari árakra is.