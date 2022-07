Csákvári Géza;

film;interjú;

2022-07-27 10:30:00

A nagy visszatérés esete - interjú Simon Rexszel

Volt népszerű VJ a Music Television képernyőjén, feltűnt Horrorra akadva-szériában, férfimodellként pózolt magazinokban, botrányos rapper alteregója számos embert felbosszantott. Simon Rex a tavalyi miskolci CineFestre pedig immár komoly színészként érkezett a Sean Baker rendezte Vörös rakéta című filmmel.

Korábban két alternatív személyiségével hívta fel magára a figyelmet: Dirt Nastyként a rapvilágot figurázta ki, Rexként pedig a celebvilágnak mutatott görbe tükröt.

A két alternatív személyiségben az volt a közös, hogy a saját életemet figuráztam ki. Egyszerűen mindenből tréfát csinálok, ez az én speciális módszerem a teljesen abszurd és beteg hollywoodi világ elviselésére. Túlélési metodika. Az egész álomgyár annyira nevetséges, hogy én is, aki a része vagyok, komolytalan figurának tartom magam. Ha nem tudsz legalább magadon röhögni, jönnek a nagy bajok. Persze, profi vagyok, megtanulom a szöveget, a zenét, felkészülök a szerepre, de mindemellett nem tudok nem röhögni ezen az egészen.

Azért nem csak magán röhögött sokat, a showbiznisz teljes rendszerét „savazta”.

A zenészek értik a tréfát, nem görcsöltek rá semmire, Dirst Nasty-ként a világ legjobb rapperjeivel dolgoztam együtt. Amit értened kell. az én munkám esetében, ha szerencsés vagy, egy évből hat hónapot tudsz dolgozni, rosszabb esetben ennél kevesebbet. A szabadidőmmel nem igazán tudtam mit kezdeni, így, gondoltam egy kis zenéléssel elütöm az időmet. Aztán egyszer csak azt láttam, hogy menő rapsztár vagyok, elkezdtem teltházas koncerteket adni. Az ügynököm megőrült: naponta hívott, hogy menjek castingra, keresnek tévéktől és mozis ajánlatok is voltak, és én meg odalöktem neki, hogy „hé, most Németországban a Red Hot Chili Peppers-szel nyomjuk együtt”. Így tulajdonképpen önként elhagytam Hollywoodot. Ezt nem nehéz megtenni, visszatérni viszont annál inkább. Amikor úgy gondoltam, ideje újra színészkedni, akkor zárt ajtók fogadtak azzal a mondással, hogy én már évek óta zenész vagyok. Aztán derült égből villámcsapásként felhívott Sean Baker, hogy van egy főszerepe a számomra. A Red Rocket pedig annyira jól sült el, hogy újra kapós lettem. Elkezdődött egy új korszak.

Tavaly Cannes előtt a Wikipédia lapján azt lehetett olvasni: legfontosabb filmszerepe a Horrorva akadva 3. Utána pedig talán a legjobb amerikai indie filmes szárszínészeként tartják immár nyilván. Ezt milyen volt megélni?

Döbbenetes. Sean Bakert nem ismertem korábban, de ő azzal hívott fel, hogy régóta követi a karrieremet és nagyon régóta töri a fejét azon, hogy olyan szerepet adjon nekem, mellyel tudok bizonyítani. Azt mondta – áldja meg az Isten – hogy én egy mozisztár archetípus vagyok. Ezt ő látta, az iparág többi része nem. Vagy inkább úgy fogalmazok: a szórakoztatóipar nem személyes alapú. Ha nem vagy valamiért nagyon pezsgő, kurrens vagy szexi, akkor semmi esélyed, hogy igazi lehetőséghez juss. Egy ponton gondoltam egyet és kiköltöztem Los Angelestől kér órára, a sivatagba. A covid alatt épp ezért nem csavarodtam be. Letettem arról, hogy valaha valakinek még majd eszébe jutok és ekkor jött Sean Baker hívása, aki életem legjobb munkájával ajándékozott meg, mivel egyszerre várta el azt tőlem, hogy humoros és drámai legyek.

Hogyan tovább: függetlenek vagy inkább a szuperhősök világa?

Érdekes karakterek, jó rendezők, aztán majd, ha megy a szekér, ráérek valami jól fizető unalmas stúdiófilmben villogni. Persze, ezzel nem állítom, hogy nem lehet szuperhősként jeleskedni, Ryan Reynonldsnak összejött. Én egyszerűen nem akarom a pénzt és a hírnevet hajkurászni, már megtettem ezt korábban és nem tett boldoggá.

Van olyan rendező, akivel szívesen dolgozna?

Sean Bakerrel bármikor. Illetve Gus Van Sant-tel is érdekes lenne. Tulajdonképpen miatta lettem színész. 1996-ban részt vettem a Good Will Hunting castingján és azt mondta: tehetséges vagyok, de tanulnom kell – de azért adott egy kis szerepet. Megfogadtam a tanácsát, és most itt ülök.

Mit érezne színészként következő nagy kihívásnak?

Hogy felkérjenek egy európai filmbe és meg kellejen tökéletesen tanulnom a nyelvet. Akár a magyart!

Igaz, hogy Sean Baker úgy hívta fel, hogy most azonnal kell forgatnia?

Igen, van egy jó barátom, akinek a húga állandó stábtag Sean filmjeiben, így rajta keresztül keresett meg. Én épp csináltam a semmit a sivatagban, csak a telefonomon tudtam elolvasni az átküldött forgatókönyvet. Három nap múlva Texas-ban forgattam.

Akkor nem volt sok ideje készülni.

Néha az a jobb, ha nem gondolkodol sokat. Sean azt mondta: ne szójak az ügynökömnek, mert az csak több pénzt akar majd, ami nincs, idő meg pláne. Üljek be a kocsiba és induljak el. „Ez a fickó bajba akar sodorni, ez tetszik!” – gondoltam. Aztán, amikor befejeztük, azért már elmondtam az ügynökömnek.

A Red Rocket számos jelentében bicikliznie kell.

Igen, ez nagyon fontos, mert sokkal gyerekesebbé teszi Mickey figuráját, aki egy rettenetes alak, de az infantilizmusával nagyon sok mindent megúsz.

Rengeteg humor van a filmben, hogy bírta ki röhögés nélkül?

Nem mindig sikerült, de próbáltam kiröhögni magamból az egészet még a forgatókönyv olvasásáa közben. A humor fő forrása, hogy Mikey túlságosan komolyan veszi magát. Ezt pedig drámaian kellett eljátszani. Amúgy filmre forgattunk, az nagyon drága és ha elröhögöm a jelneteket, bedöntöttem volna a költségvetést.

Sean Baker első nagy sikere, a Starlet laza előzménye a Red Rocketnek, lévén, hogy pornó színésznő annak is a központi karaktere.

Amikor megkaptam szerepet, úgy gondoltam megnézem, de tíz perc után inkább kikapcsoltam, mert nem akartam, hogy befolyásoljon. De jó, hogy emlékeztet, most megyek és rögtön be is fejezem. Sean valóban hosszú éveket töltött pornoipar feltérképezésével, rengeteg interjút készített. Annyiban vont be engem ebbe, hogy interjúkat mutatott, melyeket ambiciózus férfiakkal készített, akik lelkesen mondják, hogy ők a legjobbak. Mondtam: ez nekem is menni fog!

A szexjelentek esztétikáját is megvitatták?

Az egyszerűségre törekedtünk. Sean egy kamerával vette vel ezeket, oldalról. Azt mondta, amikor azt mondja „Action!”, akkor ne törődjek semmivel, hatvan másodpercen keresztül legyek szuperaktív és az pont elég lesz. A két színésznővel gyengéd voltam, amúgy úgy néz ki, de teljesen meztelenek sem voltunk. Csak tettetjük a szexet, mindig a néző fantáziája lódul meg, hogy több van a vásznon, mint amit tulajdonképpen láthat.

Tévés személyiségként az MTV-ben számos sztárt interjúvolt meg. Kérdezőnek vagy kérdezettnek jobb lenni?

Kérdezőnek, egyértelmű. Ha téged interjúvolnak totálisan sebezhető vagy, legalábbis, ha nem szerepet játszol és önmagad vagy. Mindemellett mindenki az alanyra figyel. De ne aggódjon, van már gyakorlatom abban, hogy ne beszéljek túl sok hülyeséget.





Info:

Vörös rakéta (Red Rocket)

Bemutatja a Pannónia Entertainment