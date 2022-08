Rónay Tamás;

2022-08-01 19:22:00

Felcsillant a reménysugár, megkezdték a gabonaszállítást az ukránok

Hónapok óta először hagyta el egy gabonaszállító hajó az odesszai kikötőt. A török védelmi minisztérium bejelentette, a kukoricával megrakott Razoni” teherhajó Libanonba indult. Más hajók is követik őket. Ukrajna, partnereivel együtt, újabb lépést tesz az éhezés megelőzése érdekében – mondta Olekszandr Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszter. Az ENSZ által vezetett nemzetközi koordinációs csoport szerint a hajó több mint 26 000 tonna kukoricát szállít.

Nemzetközileg megkönnyebbülés fogadta a hírt. A német külügyminisztérium szóvivője „reménysugárról” tett említést. Oroszország is üdvözölte a bejelentést. Ez igen pozitív – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az ENSZ is örömmel fogadta a fejleményt, António Guterres főtitkár reményét fejezte ki, hogy a teherhajó csak az első lesz a sok ukrán gabonát külföldre szállító hajó közül. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren azt írta, ez a megkönnyebbülés napja a világ, különösen a közel-keleti, ázsiai és afrikai barátaink számára. Ukrajna mindig is megbízható partner volt, és az is marad, amennyiben Oroszország betartja a megállapodás rá eső részét – fejtette ki. A gabonaszállításról szóló megállapodás júliusban, török közvetítéssel jött létre, azt külön-külön írta alá Isztambulban Oroszország és Ukrajna.

Közben Olekszandr Kubrakov infrastrukturális miniszter bejelentette, ha az Oroszországgal kötött gabonaegyezmény érvényben marad, Ukrajna tárgyalásokat kezd, és megpróbálja megnyitni a mikolajivi kikötőt a gabona hajóval történő exportja előtt is. Ukrán adatok szerint a tavalyi termésből több mint 20 millió tonna gabona vár még kivitelre. Az orosz agressziós háború előtt Ukrajna a világ egyik legfontosabb gabonaexportőre volt.

Saját állítása szerint az orosz hadsereg ismét nyugati haditechnikát semmisített meg Ukrajnában. A kelet-ukrajnai Harkiv városában egy gyár területén amerikai HIMARS rakéták két indítóállványát találták el – közölte a védelmi minisztérium szóvivője Moszkvában. Korábban az oroszok már többször állították, hogy amerikai rendszereket semmisítettek meg, de Kijev ezt rendre cáfolta.

A kelet-ukrajnai Donyeck térségében Kijev szerint az orosz csapatok folytatják támadásaikat Bahmut városa felé. A szomszédos Szoledar városát is támadták az oroszok, de az ukránok visszaverték az akciót. Beszámolók szerint az oroszok több zászlóaljukat irányítják át a Donbászból Dél-Ukrajnába.

Anatolij Csubajsz, a posztszovjet Oroszország egykori privatizációs cárja, aki az ukrajnai háború miatt távozott a Kreml különmegbízottjaként betöltött posztjáról, ritka immunbetegséggel az intenzív osztályon fekszik, életveszélyes állapotban. Eredetileg azt feltételezték, hogy megmérgezték.