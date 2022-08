Csákvári Géza;Marnitz István;Varga T. Róbert;

Sziget Fesztivál;

2022-08-15 15:56:00

Alice csodaországa a Hajógyári-szigeten

Az első egy-két évtized fésületlen, „alteros-rockos” rendezvényéből mára a Sziget a nyugati(as) fiatalok élhető diszkófesztiváljává vált, ahol Justin Bieber fellépésénél voltak azért sok jobb programok is. A Sziget ma zár.

Tömeg, forróság és por: az elmúlt két évben a legnagyobb szükségét az FFP2 maszknak sokan most, a Sziget Fesztiválon érezhették, ahol péntek este a kötelező kűr első állomása a nagyszínpad volt, Stromae koncertje. A ruandai származású belga énekes a hiphopot a house-zal és elektronikus dance műfajokkal kombinálja, lemezeire, a 2010-es Cheese-re és a 2013-as Racine Carrée-re nagyon sok nem frankofón zenerajongó is etalonként tekintett. Stromae hamar világsztárrá vált, aztán egyszer csak visszavonult. De, ahogy Sean Connery is mondta James Bond szerepe kapcsán: sohase mond, hogy soha – idén jött Stromae új albuma, a Multitude.

Tökéletesre sikerült a visszatérő lemez, a szigetes fellépésen is az új korongról szólt a show elsősorban. A koncert a maga nemében pedig lehengerlő volt. A zenész szeret a klipjeiben a saját avatárja mögé bújni, ami a dalok közben itt is megjelent a videókivetítőkön. A profi kísérő zenészeken felül még egy extra fellépő volt: egy robotkutya, ami kérésre a fém fenekét is riszálta. Stromae a saját stílusára hangolta a színpadot, amit elegáns könnyedséggel uralt, s meglehet, nyelvzseni, mert akcentus nélkül nyomta a „köszönöm” szót. Afféle profi, aki stúdió szinten képes élőben hangzani és makulátlan, ahogy énekel. Ráadásul minden egyes rezdülésében hiteles.

Ezt már nem lehet teljes felelősséggel állítani az este legdrágább fellépőjéről, a szupersztár Justin Bieberről, aki még Dua Lipánál is nagyon tumultust generált a Nagyszínpad előtt. Kérdés: minek? Nagyon nehéz volt hová tenni a karaktert és a produkciót. Nem lehetett eldönteni egyértelműen: amikor énekel, akkor az hamis, és amikor nem, akkor az azért nem tűnik fel, mert félplayback volt a koncert? Igaz, a koncert utolsó harmadában a kiváló háttérzenészekkel való jammelés során bizonyította, azért ő valóban tehetség is, nemcsak pozőr. Más kérdés, hogy ezt a részt a többség unta.

Stromae koncertje és Justin Bieber show-ja utánra is maradt meglepetés. A francia Yoann Lemoine, művésznevén Woodkid gótikus elektronikus rock bulija átütötte a mágikus negyedik falat. Bár kérdéses volt, működhet-e egy tombolást igénylő fesztiválon a vonósokkal, harsonával, ütősökkel színezett atmoszferikusan pszichedelikus zene – a MusicDome sátor közönsége gyorsan cserélődött –, Woodkid a végére bedarált mindent és mindenkit, a fellépés bőven megérdemli a koncert plusz minősítést. A zárónóta, a Run Boy Run megölelte a lelket és közösséggé formálta az eklektikus közönséget, egy fesztiválveterán rég látott ilyen extázist a Szigeten – Woodkid beírta magát a minden idők legjobb fellépői közé.

Nyugati értékek

A 28. Szigetre lépvén egyébként az első és legszembetűnőbb változás a programhelyszínek és a „lakónegyedek” átszervezése. Most szinte mindenütt sátor, ami a korai, fésületlenebb Szigetek kellemes emlékét idézi. A terület fennmaradó részét is számos „lakónegyed”, vagyis valamilyen címkével ellátott, ilyen-olyan kemping foglalja el, bérelhető bungalókkal vagy sátrakkal. Nem véletlen: a Sziget hat napon át körülbelül 40 ezer ember lakhelye – említi a szombaton tartott, angol nyelvű nemzetközi sajtótájékoztatón Kardos József programigazgató. A különböző színvonalú kempingekbe pillantva aztán láthatunk sok mindent: akad, aki szinte egy felszerelt lakást rendez maga köré, a helyi konyha köré szerveződő, helyi társadalmi élettel, de sokan azért még mindig inkább csak hálni járnak viseltes kutyasátrukba. Mindez semmilyen érzékelhető fennakadást nem okoz: teljes a nyugalom.

Bár a rendezvényen egyidejűleg 53 színpad üzemel, a tér tágasabbnak, a helyszínek ritkásabbnak tűnnek. Új területre került a „civil sziget”, de elszórva is belebotolhatunk különböző szervezetek sátraiba. Mivel a part menti sáv jó részét a legutóbbi, 2019-es Sziget óta a hatóságok érinthetetlen természetvédelmi területté nyilvánították – amit így el is kerítettek a közönségtől –, a szervezők a rendezvényt érzékelhetően elhúzták a Hajógyári-sziget déli, eddig kevéssé kihasznált területei irányába. Olyannyira, hogy három évtizedes hagyományt megtörve, a rendezvényt jelképező K-Híd elejéről a beengedőkapukat is ide telepítették át.

A másik, nagyon határozott benyomás: a rendezvényen magyar szót immár szinte nem hallani. Az esemény valóban sziget, a szó minden értelmében. Mindenki angolul beszél, esetleg hollandul, ritkábban franciául, spanyolul vagy valamilyen szláv nyelven. Beszédbe is angolokkal, illetve skótokkal elegyedtem – utóbbiak persze kikérték maguknak esetlen leangoloztatásukat. Mint megtudtam: nekik a 130 ezer körüli heti- és a 33 ezres napijegy különösebben nem megterhelő, mondhatni, a nyugati fiatalok számára elérhető, nagy, nyári fesztiválok sorában alsó-közepes, könnyen kifizethető ár. Sőt, ahogy romlik a forint, nekik annál olcsóbb itt minden. A fő fellépők, a programkínálat és úgy egészében véve a Sziget-életérzés egy átlagos nyugati fiatal ízléséhez szabott, akik számára (különösen 2 év kényszerű Covid-szünet után) ez kétségkívül vonzó nyári időtöltés. Az – engem kizárólag angolul megszólító – pultosok körében végzett, egyhangú kimenetelű közvélemény-kutatásom szerint a magyarok aránya 10, nagy jóindulattal, a személyzetet is beleszámítva, talán ha 20 százalék.

Miközben az LMBTQ-közösséget képviselő Magic Mirror-sátorban tartott, angol nyelvű tájékoztatóján Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője, a rendezvény fő szervezője is büszkén sorolja: a fellépők hatvan, a látogatók pedig több mint száz országból érkeztek, felvetésünkre határozottan vitatja, hogy a magyarok szinte kiszorultak volna a Szigetről. A jegyeladások alapján arányuk változatlanul 50 százalék körül mozog – rögzíti. A megtévesztő benyomások alapjául az szolgálhat, hogy életvitelszerűen valóban jóval kevesebb magyar lakik kint. Ők jellemzően napijeggyel, egy-egy koncertre érkeznek és gyakorta hamarabb távoznak is.

Arra a benyomásomra, miszerint a Sziget mára, talán öt éve meglévő amerikai többségi tulajdonosa hatására is, de egy alapvetően nyugati fiatalok számára szervezett, a nyugati értékek – a befogadás, a tolerancia, a szabadságjogok – mellett hangsúlyosan, rendezvényeiben és hirdetéseiben is kiálló rendezvénnyé vált, ami nem feltétlenül egyezik a „Szigeten kívüli” Magyarország fő politikai irányvonalával, Kádár Tamás megismétli: ezek a Sziget 1993 óta meglévő értékei. Amihez máig kétségkívül ragaszkodnak. Ha valami változott, akkor a Szigetet körül vevő világ, ami azonban folyamatosan alakul – teszi hozzá.

A sajtótájékoztatón némi bírálatként hangzik el a dekorációk látványos hiánya és a nagy por is, amit Kádár Tamás nem tagad vagy hárít. Amiként azt korábban lapunknak is nyilatkozta: két év kihagyás után – amiben a hazai kultúra túlélését a magyar állam a főszervező szavai szerint semmiben nem segítette – ez a fesztivál nem a „nagy újításokról”, hanem a fordulatszám újbóli felvételéről szól. Így nem a fellépőkön és nem a felszerelésen spóroltak, hanem a látványelemekből vettek vissza.

Benyomásom szerint sikerrel. Az első egy-két évtized fésületlen, „alteros-rockos” rendezvényéből mára a Sziget a nyugati(as) fiatalok élhető diszkófesztiváljává vált.

Szoba kiváltsággal

A fesztiválon a „Szigeten kívüli” Magyarországról is téma volt. Szombat délután öttől Litkai Gergely Karinthy-gyűrűs humorista, a Dumaszínház alapítója, produkciós vezetője lépett pódiumra. Pontosabban: lépett volna, ha van pódium. De nem volt, így a homokban állva, a tőle karnyújtásnyira sörpadokon helyet foglaló érdeklődőket szórakoztatta szűk órán át.

Litkai a Transparency International Magyarország (TI) sátra mellett állva ecsetelte: a magyar kormány miként segítette meg a csókosokat, miután a magyar turisztikai szektorba több milliárd forintot pumpált a koronavírus-járvány idején. A TI ügyvezetője, Martin József Péter Litkai felkonferálása során elmondta: tavaly tették közé az erről szóló tanulmányukat Szoba kiváltsággal címmel. Az ágazat felfuttatásához csak a Kisfaludy-program keretében 219 milliárdot osztottak szét, s az összes uniós támogatás mintegy 70 százaléka ugyanahhoz a szűk körhöz került. A TI a legpofátlanabb nyúlásokból tárlatot készített, fotókkal dokumentálva az ordenáré csalások mementójaként éktelenkedő beruházásokat.

Litkai azzal kezdte: miért lehetséges, hogy amíg az egész Szigeten naponta megfordul majd’ 100 ezer ember, addig most itt pár tucatnyian vagyunk? A magyar ember mitől ennyire immunis a korrupcióra? S ha már föltette a kérdést, meg is válaszolta: azért, mert mindenki azt reméli, hamarosan rá kerül a sor! Nyakába esik egy zsíros megbízás, belőle is NER-lovag lesz, aztán aperolozhat egy balatoni jacht tatján.

Pedig mekkora lett volna, ha a maroknyi néző helyett Litkai a nagyszínpadon lép fel, angol és német felirattal segítve a külföldieket, hogy ők is megértsék, mi folyik itt, és több 10 ezer ember szakadt volna a magyar rögvalóságon, a külföldi népek meg ráébredhettek volna arra: nem csupán a fesztiválhelyszín, a komplett ország olyan, mintha Alice csodaországába érkeztek volna. Litkai például elmondta, szívesen elbeszélgetne svéd állampolgárokkal, mit szólnak ahhoz, hogy több órányi munkájuk gyümölcseként az ő pénzükből (is), Hatvanban kerékpáros élménypark létesült, amely annyira kalandosra sikerült, hogy azonnal össze is törte magát az egyik kalandozó. Azóta zárva. Használták vagy negyvenen, de legalább belekerült az európai polgárnak egymilliárdjába.

Litkai sorra vett néhány egészen groteszk beruházást, az egyetlen lépcsőhöz épült lifttől a Tyukodon megvalósult 11 kilátóig. Utóbbinál föl is vetette, miért volt minderre szükség? Szerinte a legendás tyukodi kilátás még nem indokolt volna 11 tákolmányt, de ha már felmegy az ember a kilátó-Manhattan egyikébe, megcsodálhatja a többi 10 kilátót. Szót ejtett a majd hárommilliárdot kapott badacsonyi kultúrtáj fejlesztéséről, amelynél felhúztak egy baromi hosszú kerítést, kb. semmi mást, de azt is sikeresen összegányolták.

Gyerekek a nagyszínpadon

Litkai az előadással véghez vitte azt a bravúrt, hogy a néző egyszerre érezte magát rendkívül jó kedélyűnek, egyszersmind roppant szomorúnak, de hát végtére is: az ember legönfeledtebben a saját baján tud mulatni.

Vagy gyerekeken. Néhány italpultig megejtett séta után az ember Litkai után gyorsan átért a Nagyszínpadhoz – még úgy is, ha belehallgatott a Black Honey nevű banda gitárnyúzó zenéjébe –, ahol ha a humorista nem is, de rengeteg gyerek felléphetett ott. 2019 után ugyanis másodjára adatott meg a Superar zeneművészeti programban érdekelt fiatalok számára, hogy óriási élménnyel gazdagodhassanak az óriási színpadon dalolva. Fellépésük háromnegyed hétkor kezdődött, és felemelő volt Litkai után megélni, hogy azért vannak hazánkban is magasztos kezdeményezések, merthogy a Superar ilyen. Az alapítók vallják: a közös zenélés sok mindenre megtanít, például arra, milyen fontos egymásra figyelni, egymást támogatni, közös célért dolgozni, közösségben élni. A program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan gyermekek számára is lehetőséget adjon a zenetanulásra, akiknek szociális környezetük miatt máskülönben nem lenne erre lehetőségük. Nekik a Szigeten fellépni örök élmény lehetett.

Calvin Harrisnek, a nap legnevesebb előadójának talán nem ennyire, végig haknizza a világot oda-vissza, egy nappal korábban még Ibizán Roger Federer teniszlegendával bulizott. Lehozta a show-t igazi profi módon, de azért össze nem lehetett vetni az övét a 100 gyerek szívvel-lélekkel előadott produkciójával.