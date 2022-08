Á. B.;

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2022-08-23 13:21:00

Az átlagfogyasztás erejéig

A miniszter azt hangoztatta, most a háború és az arra adott szankciók következményeképpen újra és újra meg kell győződni arról, ami a legfontosabb, hogy az energiaellátás biztosított-e. – Azt tudom mondani, hogy az energiaellátás Magyarországon mind a gáz, mind a villanyáram tekintetében biztosított a jelenlegi fogyasztási, fogyasztói és piaci igényeket egyaránt ki tudjuk elégíteni. Folyamatosan tárgyalunk beszerzésekről, a stratégiai tartalékoknak a bővítéséről - fogalmazott.

A gázáremelkedés ellenére az Orbán-kormány az átlagfogyasztás erejéig tudja biztosítani minden háztartás számára. Az átlagfogyasztás erejéig ezeket a számokat korábban meghatározták, és a villamos energiánál nincs is olyan kérdés, amit a kormánynak meg kellett volna válaszolni. Azonban a földgáznál van, mert a földgáznál a fűtőértéke nem azonos a földgáznak, tehát különböző minőségű, az Oroszországból behozott, a Magyarországon kitermelt, illetve a Nyugatról behozott gáz. Egyébként a minőségi minőség is ennek a sorrendnek megfelelően alakult, tehát a legjobb az orosz, utána Magyarországon kitermelt, és utána a nyugatról vásárolt. Ezért azt a vállalását az Orbán-kormány minden körülmények között továbbra is fenntartja, hogy még a legrosszabb fűtőérték esetében is az 1729 köbmétert mindenkinek a rezsicsökkentett áron meg kell kapnia. 63 645 magajoule-ban állapították meg a fűtőértéket. Az erről szóló rendelet hamarosan megjelenik.