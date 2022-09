Marnitz István;

orosz gáz;földgáz;gázár;Oroszország;Vlagyimir Putyin;Szijjártó Péter;KSH;

2022-09-03 06:00:00

Az Orbán-kormány júniusban is drágábban vette Putyintól a gázt, kétmilliárddal többet fizetett a tőzsdei árhoz képest

Az irányadó tőzsdei értéknél júniusban is közel tizedével drágábban kaptuk Putyintól a fűtőanyagot - számítottuk ki a KSH alapján. A szeptemberi-októberi betárolás ellenértéke pedig talán ki se fér a számlára

Júniusban a holland terméktőzsde irányadó, két hónappal korábbi áránál közel 8 százalékkal drágábban kaptuk az oroszoktól a gázt - számítottuk ki a KSH napokban frissített külkereskedelmi adatbázisa alapján.

A felár nem csak azért arcpirító, mert Vlagyimir Putyin februárban még azt lódította, hogy Magyarország a tőzsdei ár ötödén kapja tőlük a fűtőanyagot, vagy mert Orbán Viktor és Szijjártó Péter a tavaly szeptemberben újrakötött magyar-orosz gázvásárlási szerződést a jelek szerint minden alap nélkül a „rezsicsökkentés biztosítékának” nevezte. Hanem azért is, mert az orosz fenyegetések miatt az európai gáztőzsdék amúgy is az egekben járnak, általános gazdasági visszaeséssel fenyegetve az egész térséget. Megjegyzendő: a holland tőzsdei gázár azt mutatja, hogy annyiért meg lehet vásárolni a fűtőanyagot. Magyarán, miközben az Orbán-kabinet hosszú távú szerződéssel és minden más módon, az EU-val is szembe helyezkedve áll ki Vlagyimir Putyin mellett, a szabad piacról még gázhoz is olcsóbban jutnánk.

A KSH-kimutatás alapján végzett számításaink szerint ez év júniusában Magyarország átlagosan 1069 eurót fizetett az oroszoknak a földgáz ezer köbméteréért. Ez az orosz gáztarifánk viszonyítási pontjának tekinthető, Ttf nevű holland gáztőzsde szintén irányadó, két hónappal korábbi, 992 eurós áprilisi átlagárát 7,8 százalékkal haladja meg.

Lapunk ez év februárja óta közöl a KSH havonta frissített külkereskedelmi adatbázisa alapján az Orbán-kormány által titkolt orosz gázárunkra vonatkozó, a visszajelzések alapján igen pontosnak tekinthető becsléseket. Ennek során vált világossá, hogy orosz gáztarifánk rendre az azt két hónappal megelőző, holland tőzsde ívét követi le. A számadatokból ugyanakkor az is kiderül, hogy az oroszok ceruzája ennél általában vastagabban fog. Adatbázisunk szerint 2017 vége óta az oroszok átlagfelára 7,8 százalék, ami tehát szinte pontosan megegyezik a júniusi szinttel. De orosz gáztarifánkat az egyazon havi, irányadó tőzsdei árral összevetve sem sokkal rózsásabb a kép. Júniusra vonatkozóan ugyanis így "csak" 1,6 százalékos felár jön ki.

Az oroszoknak júniusban kifizetett ár köbméterben, átszámolva 412 forint. E mérték talán úgy tehető közérthetőbbé, hogy a köbméterenként mintegy 101 forintos, "rezsicsökkentett" lakossági gáztarifában ugyane tételt 50 forinton tartják nyilván. Ez azt jelenti, hogy az orosz gáz beszerzését és lakossági értékesítését is végző, állami MVM három hónapja minden egyes köbméteren bukott vagy 312 forintot, vásárlásai során a termékért kapott ár több mint nyolcszorosát kifizetve. Ennek a következménye úgy az egyes ágazatokra kivetett extraadó - amivel a kormány az MVM-hiány betömését szolgáló, 700 milliárdos rezsialapot képezne -, mint a lehető legtöbb hazai gázfogyasztó eltiltása a „rezsicsökkentett” ártól, illetve a lakosság átlagfogyasztáson felüli díjának augusztus 1-i meghétszerezése is. A KSH-adatbázis szerint Magyarország júniusban összesen 158 milliárd forintot fizetett ki az orosz gázért.

Szintén megjegyzendő: míg az irányadó, áprilisi Ttf 23, addig a júniusi orosz tarifa 24 százalékkal alacsonyabb az azt megelőző hónap szintjénél, ami egy hajszálnyi, kedvező változás a javunkra. Ugyanakkor ez nyilván nem orosz gesztus, hanem a szerződéses képlet úgynevezett árkiegyenlítő hatása.

Tekintettel arra ugyanakkor, hogy a valószínűsíthető képlet alapján orosz gáztarifánk további négy hónapra előre becsülhető, a júliusi és az augusztusi Ttf alapján most szeptemberre, illetve októberre még az eddigieknél is horrorisztikusabb gázköltségek borítékolhatók. Eszerint, míg az első fél év során, kisebb-nagyobb kiugrásokkal, de a Ttf ezer köbméterenként ezer euró környékén állt be, addig júliusban az érték 1684, augusztusban pedig 2305 euróra ugrott.

Csak az arányok érzékeltetése végett, ugyanekkora mennyiségű gáz a Covid-válság közepén, 2020 júniusában 51 euróért cserélt gazdát. Ez számításunk szerint köbméterenként közel 700, illetve ezer forintos ár. (De múlt pénteken, az Északi áramlat nevű orosz-német gázvezeték ideiglenes - vagy végleges - elzárásának hírére a kurzus átszámítva már 1500 forint közelébe emelkedett. Igaz, azóta csökkennek az árak.) Ráadásul a piacot egyértelműen Putyin mozgatja különböző, az európai gázcsapok elzárására utaló, vészjósló célozgatásokkal, aminek hasznát aztán szintén a Kreml zsebeli be. Már persze csak olyan államoktól, ahová egyáltalán szállítanak még gázt, mert - több tucat európai állam, illetve gáznagykereskedő után - a napokban épp a francia Engie-vel lekötött szállításaik teljesítését tagadták meg.

Az Orbán-kormány ugyanakkor változatlanul lelkesen kuncsorog Vlagyimir Putyinnál többletgázért, ezt beállítva a téli hazai ellátás, egyáltalán, a társadalom működésének fenntartásához szükséges alapfeltételként. Ennek nyomán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán ünnepélyesen bejelentette, hogy Oroszország szeptemberben a hosszú távú szerződésben lekötött mennyiséget naponta legfeljebb 5,8 millió köbméterrel megfejeli. Bár a szerződéses mennyiséget nem tette közzé, a júniusban leszállított, 385 millió köbmétert alapul véve a szeptemberben várható mintegy 560 millió köbméter orosz gázért, a piachoz képest 7,8 százalékos felárral számolva 420 milliárdot fizethetünk.

Szintén megjegyzendő, hogy a korábbi magyar-orosz szerződés tavaly szeptemberi lejártáig eleve körülbelül havi 560 millió köbméter érkezett az országba. A magyar kormány tehát voltaképp a tavalyi szállítási szint elérését állítja be eredményként.