Rostoványi András;

Libanon;bankok;válság;

2022-09-24 08:22:00

Hőssé vált a túszejtő, félnek kinyitni a bankok

Mindössze ki akarta venni a családja megtakarítási számláján tárolt 20 ezer dollárt, hogy fedezni tudja agydaganatban szenvedő húga műtétjét. Hiába könyörgött a bankfiók vezetőjének, a pénzintézet így is csak havi 200 dollárt lett volna hajlandó rendelkezésére bocsátani, azt is libanoni fontban, a hivatalos árfolyamnál jóval kedvezőtlenebbül átváltva. A 28 éves libanoni nő ezért elhatározta, hogy saját kezébe veszi a dolgokat: egy januári, illetve egy augusztusi szokatlan “bankrablás” mintájára ő is fegyverrel követeli vissza megtakarításait. “Négy választásom volt: öngyilkos leszek, erkölcstelen módon jutok pénzhez, végignézem ahogy a húgom meghal vagy bemegyek a bankba. Az utóbbi megoldás mellett döntöttem” - mondta az Al-Dzsazírának a nő, akinek tette lavinát indított el a gazdasági összeomlás sújtotta Libanonban, és arra késztette a bankokat, hogy bizonytalan időre lehúzzák a rolót.

A drámainak ígérkező akcióra múlt szerdán került sor. A 28 éves nő, mintegy tucat aktivistával karöltve berontott egy bejrúti bankfiókba, s előrántott egy ránézésre valódinak tűnő játékpisztolyt. “A nevem Száli Háfiz. Azért jöttem, hogy visszaszerezzem a pénzt a kórházban haldokló húgomnak” - jelentette ki a nő, aki a közösségi médiában élőben közvetítette az eseményeket. A L'Orient-Le Jour című libanoni lap beszámolója szerint a bankban eközben eluralkodott a pánik, Száli társai leláncolták a bejárati ajtót, ezáltal túszul ejtették az ügyfeleket és az alkalmazottakat. Habár a bankigazgató hajlandónak mutatkozott a pénz átadására, a feszültség mégis fokozódott. Az aktivisták egy része benzint locsolt szét a fiókban, amiből a túszoknak is jutott. A pénz még nem volt meg teljesen, a Háfiz familía 20 ezer dollárjából kicsivel több mint 13 ezret adott át a bank. Az idő azonban vészesen fogyott. A csoport ezért jobbnak látta menekülőre fogni, miután az egyik ijedt ügyfél egy poroltóval betörte az üvegajtót.

Száli ezt követően hazasietett a családi házba, hogy átadja az agydaganatban szenvedő húga kezelésére szánt a pénzt. Gyorsan átöltözött, fejkendőt vett fel és állapotosnak álcázta magát. Ajtót nyitott a kopogtató rendőrnek, és úgy tett, mintha fájásai lennének, és ennek köszönhetően a hatóságok orra előtt el tudott szökni. A nő azóta bujkál, de nem bánta meg tettét. “A maffiózók országában élünk. A farkasok felfalnak, ha nem vagy egy közülük” - nyilatkozta a Reutersnek Száli, aki szinte rögtön népi hőssé nőtte ki magát Libanonban.

A sokáig a (Közel-)Kelet Svájcaként emlegetett országban egykor nagy presztízsnek örvendtek a bankok, ám közutálat tárgyává váltak, miután a 2019-es pénzügyi-gazdasági krízis kitörését követően saját hatáskörben szűkítették az ügyfelek jogait. Pénzfelvételi és átutalási limitet határoztak meg, illetve az új szabályok alapján a devizaszámlákról levett összeget is a helyi valutában, a folyamatosan elértéktelenedő libanoni fontban fizetik ki. Az intézkedések érzékenyen érintették azokat a betéteseket, akik tartalékaikra támaszkodva próbálják átvészelni az egyre súlyosbodó válságot, melynek részeként három év alatt 14-szeresére ugrott az alapvető élelmiszerek ára. Libanonban mára a lakosság négyötöde elszegényedett, a Háfizhoz hasonló középosztálybeli családok a megtakarításukat felemésztve élnek túl, amíg egy-egy váratlan kiadás nem rántja a mélybe őket. Hiába lenne pénzük kifizetni azt, ha a bank nem engedi őket hozzáférni.

A gazdasági válság enyhülésére csekély remény van. A libanoni kormány ugyan idén áprilisban elvi megállapodásra jutott a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy 3 milliárd dolláros mentőcsomagról, ám az egyezség érvénybe lépéséhez szükséges reformok azóta is váratnak magukra.

A kilátástalanság közepette nem meglepő, hogy Száli múlt szerdai akciója, más, kétségbeesett embereket is cselekvésre inspirált: aznap még egy, múlt pénteken pedig öt hasonló “bankrablás” történt, amelyek során az ügyfelek fegyverrel próbáltak hozzájutni saját pénzüket. A bankszövetség az akció elleni tiltakozásul a mostani munkahét első három napjára sztrájkot hirdetett, a pénzintézetek nem nyitottak ki. Az érdekképviselet szerdán bejelentette, hogy a bankfiókok “határozatlan ideig” zárva maradnak, mert a hatóságok nem tudják garantálni a biztonságukat.