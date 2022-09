Á. B.;

kormányinfó;Gulyás Gergely;

2022-09-29 12:02:00

Miniszter biztost kapnak az önkormányzatok

Mint az látszik, a távhőhöz szükséges gázárak is ugrásszerűen megnőttek, ez sokszor több mint tízszerese, sokkal több, mint tízszerese, de olyan is van, ahol hússzorosa az eddigi gázárnak - ismertette a politikus.

Gulyás Gergely kifejtette, ebben az évben az önkormányzatok nagy többsége a pluszköltségeket még éppen a hosszú távú szerződések miatt ki tudja gazdálkodni, viszont a következő évben nyilvánvaló, hogy jelentős spórolásra lesz szükség, és még emellett is kormányzati segítségre lehet, illetve lesz szükség. – Éppen ezért Balla György képviselőtársamat kértük meg, hogy miniszteri biztosként koordinálja a pénzügy, a belügy és a technológiai és ipari minisztérium részvételével a tárgyalásokat minden nagyobb önkormányzat vezetőjével üljön le – jelenti be a kancelláriaminiszter.

Hozzátette, a Pénzügyminisztériumnak pontos rálátása van arra, hogy az egyes önkormányzatok milyen anyagi helyzetben vannak, de ennek ellenére az is nyilvánvaló, hogyha mindent megtesznek az önkormányzatok, akkor is lesznek olyanok, vagy talán többségben lesznek azok, akik segítségre szorulnak, ezért velük külön-külön fogunk tárgyalni, és mindenhol igyekszünk azt biztosítani, hogy a következő nagyon nehéz évet az önkormányzatok is túl tudják élni.