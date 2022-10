Rónay Tamás;

háború;Ukrajna;Oroszország;

2022-10-03 16:47:00

Megkezdődött az egymásra mutogatás Moszkvában

Az ukrán erők további előrenyomulása, Putyin hadseregének folyamatos kudarcai nyomán megkezdődött az egymásra mutogatás Moszkvában.

Egyre jobban érzékelhető az idegesség az orosz vezetésben és a politikai életben, s a hangulatot az sem javítja, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője lényegében elismerte, nem tudja, hogy Oroszország A Hreszoni és a Zaporizzsjai terület mekkora részét annektálja, miközben Ukrajna újabb és újabb településeket foglal vissza. Peszkov ezzel kapcsolatban azt mondta, a kérdésről „konzultálnak a lakossággal”. Ez megerősíti azt, hogy a Vlagyimir Putyin által múlt pénteken bejelentett négy ukrajnai terület annektálása belpolitikai célokat szolgált. A nehézségeket tetézi, hogy az ukrán hadsereg Liman szombati visszafoglalása óta újabb településekbe vonult be az ország keleti és déli részén.

Az elégedetlenséget egy másik eset is jelzi. Ramzan Kadirov csecsen vezető a Twitteren jelezte, három fia ki karja próbálni magát a fronton és ő támogatja is őket ebben. A három fiú egyébként 14, 15 és 16 éves, s hogy mennyire komolyan gondolják a döntést, egy videóval szemléltették, amin azt látni, hogy egy pályán különféle fegyverekkel lövöldöznek. Vitalij Milonov, az Egységes Oroszország kormánypárt parlamenti képviselője erre dühösen jegyezte meg: Kadirovnak abba kéne hagynia a bohóckodást és tankokat kellene a frontra küldeni, nem alkalmatlan embereket. Ezzel arra is utalt, hogy a csecsen harcosok előszeretettel tettek fel a Tiktok közösségi oldalra kamufelvételeket, amelyekről lerínak, hogy nem harc közben vették fel őket, hanem céltalanul lövöldözte, a csecsenek így próbálták saját hősiességüket igazolni.

Moszkva válaszolt Kadirov azon hétvégi felvetésére, amely szerint az oroszok vessenek be Ukrajnában kis erősségű taktikai nukleáris fegyvert. A Kreml azt közölte, hogy „kiegyensúlyozott” és „nem érzelmeken alapuló” megközelítést részesít előnyben ebben a kérdésben.

A brit hírszerző szolgálatok szerint az orosz hadseregben nehézségekbe ütközik az újonnan mozgósított katonák kiképzése és az új egységek vezetésére alkalmas tisztek megtalálása. A besorozott tartalékosok jelenleg átmeneti jelleggel sátortáborokban gyülekeznek – közölte a brit védelmi tárca. Szokatlan módon még Vlagyimir Putyin orosz elnök is elismerte a Nemzetbiztonsági Tanács előtt, hogy hibák történtek, és figyelmeztetett arra, ilyenek nem fordulhatnak elő még egyszer. A britek ezt a beismerést a jelentős problémák jeleként értékelik. A regionális tisztviselők állítólag nem voltak tisztában a mozgósítás pontos kereteivel és célkitűzéseivel.

A Reuters hétfőn azt jelentette, hogy az oroszországi Távol-Keleten található Habarovszk régió katonai megbízottját menesztették tisztségéből, miután az újonnan mozgósított állomány felét hazaküldték, mert nem felelt meg a behívási kritériumoknak. Ezt a régió kormányzója közölte.

A megszállók arra számítanak, hogy amint az Orosz Föderációs Tanács jóváhagyja a négy ukrán terület elcsatolását, nagyobb orosz offenzíva kezdődik Kelet- és Dél-Ukrajnában. Gyenyisz Pusilin donyecki szeparatista vezető hétfőn az állami televízióban bizakodását fejezte ki, hogy a fronton a megszállók javára alakul a helyzet. „A részleges mozgósítás új személyzetet és új technológiát is hoz a harci területekre” – állította.

Az orosz parlament, a Duma hétfőn hagyta jóvá a négy ukrajnai terület annektálását. Moszkva az állami költségvetésből forrásokat juttat a négy elcsatolt ukrajnai régiónak – közölte a parlamentben Anton Sziluanov pénzügyminiszter – anélkül, hogy pontosabb összegeket nevezett volna meg.

David Petraeus volt amerikai tábornok és a CIA korábbi igazgatója kifejtette, ha Oroszország nukleáris fegyvert vetne be, az Egyesült Államok és szövetségesei igen kemény választ adnának. Az orosz csapatokat, és felszerelésüket, illetve az orosz Fekete-tengeri flottát is megsemmisítenék.