2022-10-22 10:57:00

Robbanások hallatszanak több ukrán régióban

Úgy fest, a megszállók ismét egy hevesebb offenzívát indítottak, ismét a kritikus infrastruktúrát célba véve.

Szombat reggel ismét légiriadóra ébredhettek Ukrajna-szerte. Nem sokkal a szirénák megszólalása után detonációkat lehetett hallani többek közt a kijevi, az odesszai, vagy éppen a csernyihivi régióban - írja az Ukrainszka Pravda.

Azt nem tudni, hogy ezek a rakéták becsapódásának zajai, vagy a légvédelmi elhárításnak. Utóbbira utalhatott nyilatkozatában Dmitro Kuleba külügyminiszter, aki hangsúlyozta, aktív a rendszer. Egyúttal mindenkit megkért, maradjanak az óvóhelyeken. Egyes információk szerint ismét gondok vannak több helyen is az áram-, valamint a vízszolgáltatással. Rivne városában ismét a kritikus infrastruktúra létesítményeit támadják és erről szóló jelentés érkezett Luckból is. Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy a légvédelem hatástalanított több, a főváros felé tartó rakétát.

Közben az Institute for the Study of War (ISW) is úgy tudja, hogy a megszállók fel akarják robbantani a kahovkai vízierőmű gátját, hogy az ukránokat tegyék érte felelőssé. Az amerikai elemző intézet megjegyzi, Kijevnek már csak azért sem lehet érdeke egy ilyen merénylet, mivel így újabb károsodások érnék az amúgy is gondokkal küszködő ukrán áramellátást. Az orosz erőknek viszont annál hasznosabb lenne, ugyanis egy árvízzel megállíthatnák az ukrán erőket.