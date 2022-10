Hegyi Iván;

LEMEZEKET FEL!

2022-10-30 12:52:00

Hegyi Iván: Hello, Dolly!

A Szigetek az áramlatban című regényt kilenc évvel Ernest Hemingway halála után, 1970-ben adták ki először Amerikában. Magyarországon a nagy író munkáit egybegyűjtő sorozat hetedik köteteként jelent meg 1973-ban, Göncz Árpád fordításában.

Tíz évvel később, 1983. október 29-én a Hemingway-művel tökéletesen egyező című dal vezette az amerikai slágerlistát. A számot három Gibb testvér, azaz a Bee Gees írta, az előadó kilétét tekintve azzal a szándékkal, hogy a nótát Marvin Gaye énekli el.

Aztán mégis Kenny Rogersszel kezdődtek meg a felvételek, és majdnem kudarcba fulladtak, mert a texasi sztár néhány nap után azzal fordult Barry Gibbhez: „Sajnálom, öregem, nem szeretem ezt a dalt.” A szerző nem sértődött meg, hanem azt javasolta: „Hívjuk el Dolly Partont, és tegyünk egy próbát kettőtökkel is!” Rogers hümmögött, majd a duett rögzítésekor azt tapasztalta, hogy a szám „egyszeriben más lett”.

Az alkalmi párnak addig egy-egy listavezető dala volt a tengerentúli slágerlistán: Partonnak a 9 to 5 című film címadó szerzeménye, míg Rogersnek a Lady, egyaránt 1980-ból. Ám mindkét előadó Amerika bálványai közé tartozott, Partonnak huszonöt számát jegyezték elsőként a countrylajstromban. A rajongott énekesnő csak kislemezből több mint kétszázat jelentetett meg, és korongjai a százmilliót is felülmúló példányszámban keltek el. (Az albumlistát tizenegy nagylemezével uraló Rogerséi nemkülönben.)

Parton írta és adta elő 1974-ben az I Will Always Love You-t, amely tizennyolc évvel később Whitney Houston feldolgozásában vált még inkább megkerülhetetlenné. Amikor az 1992-es moziban, a Több mint testőrben Houston elénekelte, Parton az Egyenes beszédet (Straight Talk) dalolta a hasonló című moziban.

Rogers társaságában aratott az Island in the Streammel. A Bee Gees-szerzemény mögött Bonnie Tyler Total Eclipse of a Heartja állt, azután pedig Lionel Richie All Night Longja következett. S ha felidézzük azt is, hogy a Delirious Prince-től a nyolcadik, míg a Say Say Say a Michael Jackson, Paul McCartney párostól a tizenegyedik helyen sorakozott, akkor nem lehet mást mondani: az bizony erős hét volt.

A Los Angeles Times nem is fukarkodott az elismeréssel: Frank Sinatra My Way-éhez és a Queen Bohemian Rhapsodyjához hasonlította a listavezető felvételt, amely Nagy-Britanniában a hetedik helyig jutott. A kislemezből csak 1983-ban kétmillió példányt adtak el az Egyesült Államokban, jóllehet a korong csupán augusztus közepén jelent meg.

A Gibb fivérek ugyanolyan sikert értek el a dallal, mint a Barbra Streisandnak írt Guilty című album legnépszerűbb számával, a Woman in Love-val 1980-ban. Kevésbé lett legendás 1981-es saját nagylemezük, a Living Eyes – bár magam kedveltem arról a Paradise-t –, annál inkább kapkodták az 1982-es Bee Gees Historyt, amely huszonöt örökzöld világszámot tartalmazott a Massachusettstől a Wordsig, a To Love Somebodytól a Holidayig, a How Can You Mend a Broken Hearttól a Night Feverig. A készletre jellemző, hogy a gyűjteményes lemezről lemaradt – egyebek közt – a First of May, az I. O., az I Started a Joke, a Lamplight, a My World, a Run to Me, a Swan Song, a Sweetheart.

Az Islands in the Streamet Parton és Rogers 2017-ben énekelte együtt utoljára, Rogers három évvel később, túl a nyolcvanon elhunyt.

Azon a héten, amelyen a Szigetek az áramlatban az amerikai lista élére tört, itthon A Kárpáthyék lánya vitte a prímet. A Magyar Ifjúság című hetilap slágerlistáján először október 14-én került az élre, és tizenkét héten át ott is maradt. Aztán két hétig második volt, majd 1984. január 27-én ismét (utoljára) első.

Ahogyan Bródy János és Koncz megítélését látom a mai propagandában, erős a gyanúm, hogy Magyarországnak a narancstortából hasító része unottan vállat von: ki emlékszik már a régi cukrászdára?

Ha véletlenül a kezébe kerülne, a Göncz-fordítást is pánikszerűen dobná a kukába.