18+;Dél-Korea;halál;pánik;halloween;

2022-10-29 20:21:00

Elkezdett rohanni a tömeg, legkevesebb 120 ember meghalt a hatalmas szöuli halloween-bulin

Százezer ember ünnepelt az utcákon először maszk nélkül a pandémia miatt életbe léptetett korlátozások feloldása óta.

Hatósági bejelentések szerint legkevesebb 120 ember meghalt, hozzávetőlegesen 150 pedig megsebesült, amikor az utcákon összegyűlt hatalmas tömegben sokan egyik pillanatról a másikra teljes erőből nyomni kezdtek Itaewonban, a dél-koreai főváros Szőul egyik központi negyedében.

Csoj Szong-bom szőuli tűzoltósági főparancsnok bejelentése szerint a halálos áldozatokat egyszerűen agyonnyomták vagy eltaposták, amikor a szabadtéri halloween-bulira összezsúfolódott tömeg megindult egy szűk utcában, nem messze az egyik kedvelt bulihelyszíntől, a Hamilton Hoteltől. A dél-koreai médiában felröppenő hírek szerint – hívja fel a figyelmet az AP amerikai hírügynökség – a tömeg akkor indult meg, amikor a tömegben elkezdett terjedni, hogy egy celebritás benézett az egyik közeli bárba.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

A hatóságok 140 mentőkocsit vezényeltek a helyszínre 400 fős személyzettel. Az 59 halálos áldozat közül eddig mindössze 13-mak a testét vitték el, a többieké az utcán hever.

Videófelvételek tanúsága szerint a mentők mellett járókelők is beálltak segíteni és próbálkoztak újralélesztéssel.

BREAKING: Death toll in 'crush' in Seoul, South Korea rises to at least 120 - Yonhap



pic.twitter.com/Bcwt28cIYo — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 29, 2022

Ezen a videófelvételen azt látni, hogy valaki felfelé menekül a szűk helyen összezsúfolódott tömegből.

Jun Szogjol dél-koreai elnök rendkívüli válságtanácskozást hívott össze az ügyben. Később a szöüli városi önkormányzat tweetben szólította fel az embereket, hogy menjenek haza Itaewonból, a negyedbeli szórakozóhelyeket bezárják.

Seoul city government telling people in Itaewon to go home via an emergency alert as some venues are closing early. pic.twitter.com/tjazjfiWRt — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) October 29, 2022

Ezen a videón a mentést lehet látni.

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

A CNN tudósítója, Will Ripley azt írta, egy dél koreai férfi két eltűnt amerikai barárjáról tud.

These pics taken by Song Sehyun, 22-year-old who was attending the Halloween party in Seoul’s Itaewon nightclub district. You can see how packed the streets were a couple of hours before the deadly crush that killed at least 120 people. Two of his friends, Americans, are missing. pic.twitter.com/zLzl9uG7dS — Will Ripley (@willripleyCNN) October 29, 2022

Szombat este 100 ezer ember ment ki ünnepelni az első olyan szabadtéri halloweent, amelyet a pandémia miatt életbe léptetett korlátozások – például a kötelező maszkviselés – feloldása óta rendeztek a dél-koreai fővárosban.

A Jonhap dél-koreai hírügynökség korábban azt közölte, hogy hozzávetőlegesen 50 ember szívinfarktust kapott, 81 másikat pedig légzési nehézségek miatt látnak el a mentők.