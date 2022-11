nepszava.hu;

egészségügy;Terézváros;Demokratikus Koalíció;

2022-11-11 17:26:00

A DK azt követeli, hogy az Orbán-kormány vonja vissza az egészségügy átalakításának a tervét

Megszorításról van szó – írja az ellenzéki párt.

A Demokratikus Koalíció tiltakozik az ellen, hogy elvegyék a VI. kerülettől a Csengery utcai szakrendelőt, az ellenzéki párt állítása szerint ebben az esetben 40 ezer terézvárosi polgár maradhat egészségügyi ellátás nélkül.

A DK szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében felidézi, hogy a terézvárosi önkormányzat három év alatt csaknem egymilliárd forintot költött a Csengery utcai szakrendelőre, ezért tudta biztosítani a járóbeteg-és háziorvosi ellátást, a fogászatot és a védőnői szolgálatot is. Azt írják, a kormány el fogja venni a VI. kerülettől a szakrendelőt, amely így a jelzett forrásokhoz sem fog a jövőben hozzáférni, az önkormányzatnak pedig semmi beleszólása nem lesz a működésbe, a kormány akár be is zárhatja az intézményt.

A párt azt követeli, hogy „az átalakításnak csúfolt egészségügyi megszorítás tervét” azonnal vonják vissza, ne vegyék el az önkormányzatoktól a szakrendelőket. Az DK-s „árnyékkormány” szerint csak olyan átalakítással képzelhető el az egészségügy feltámasztása, amelyet az első pillanattól egyeztettek a települési önkormányzatokkal, betegszervezetekkel, szakmai kamarákkal és az ágazati szakszervezetekkel - zárul az Oláh Lajos országgyűlési képviselő és Komáromi Zoltán egészségügyi „árnyékminiszter” által szignózott közlemény.

A Népszava elsőként írt az átalakítási tervekről, amelyek értelmében a többi között több mint száz helyen szüntetnék meg a háziorvosi ügyeletet, és amelyek egyelőre a háziorvosokban is több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.