P. L.;

Orbán Viktor;Pintér Sándor;nyílt levél;iskolaigazgató;Bencsik András;Maruzsa Zoltán;Hajnal Gabriella;

2022-11-18 16:38:00

Egy fóti iskolaigazgató nyílt levelet írt Orbánéknak Bencsik András tanárgyalázó mocskolódásai miatt

Orbán Viktornak, Maruzsa Zoltánnak, Pintér Sándornak és Hajnal Gabriellának címezve írt nyílt levelet egy fóti iskolaigazgató Bencsik Andás, a kormánypárti Demokrata főszerkesztőjének a Hír TV Sajtóklub című műsorúban elhangzott gyalázkodásai miatt.

Amint azt lapunk is megírta, a fideszes megmondóember egyebek között azt közölte, „söpredék lepte el a pedagógusi pályát, és megint csak tisztelet azon kivételeknek, akik lassan nem mernek megszólalni. Egy ilyen momentumos, nagypofájú nihilista, semmiházi (sic!) társaság lepte el az iskolákat. Beleértve az egyházi iskolákat is”. Az adásban az október 23-ai, trágár szavakkal tarkított slam poetryjével port kavaró Pankotai Lilit is szidalmazta: a propagandista szerint nem szabad komolyan venni, hogy egy „butuska fruska” mit ad elő, ráadásul az „apjának két nagy pofont kéne adnia a lányának, hogy édes lányom, hát hülye vagy, hogy beszélhetsz így?!” Bencsik András arról is értekezett, hogy „az a névtelen tanár, aki láthatatlanul ott állt emellett a fruska mellett a színpadon, az a névtelen tanár osztályokat fertőz meg, és még egyszer mondom: ellepték a tanári pályát ezek a szörnyetegek, és ezek a szörnyetegek nevelnek föl egy szörnyeteg generációt, mert az a kislány azt hiszi, hogy ő valaki, nem tudja, hogy őt csak eszköznek használták.”

A fóti iskolaigazgató 444 által idézett levelében azt írta, nem hitt a fülének, amikor ezt hallotta. „Azóta vártam, hogy valaki Önök közül majd csak megszólal. Szót emel értem, aki semmivel nem szolgált rá a becsmérlésre, megalázásra” - írta Orbán Viktornak, valamint az oktatásügy fent említett szereplőinek címezve. Az igazgató szerint senki nem engedheti meg magának ezt a megnyilvánulást. Mint fogalmazott, Pankotai Lili felett ugyan lehet ítélkezni, de „stílusára neki egy mentsége még biztosan van, az életkora. Ez Bencsik András számára nem lehet mentség.”

Az igazgató a propagandistát is megszólítja levelében, s mint közölte:

Az igazgató szerint Bencsik András mondatai nem csak pedagógusi, de emberi mivoltában is mélységesen megalázták, így közölte vele, hogy amennyiben állításait nem támasztja alá tényekkel, vagy nem vonja őket vissza, úgy közfeladatot ellátó személyek rágalmazását követi el.