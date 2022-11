P. L.;

Orbán-kormány;Európai Bizottság;uniós források;

2022-11-23 16:48:00

FAZ: A Magyarországnak járó támogatások befagyasztását fogja javasolni az Európai Bizottság, az elnöke erről már beszélt is az EP-frakcióvezetőkkel

Továbbra sem elégedett a brüsszeli testület. Nemcsak a 3000 milliárdnyi kohéziós támogatást, hanem a helyreállítási alap pénzeit is bukhatjuk.

Több német lap is úgy értesült, hogy az Európai Bizottság továbbra sem elégedett az Orbán-kormány eddigi vállalásaival, a pénzmegvonás mellett pedig az is előfordulhat, hogy Brüsszel azt javasolja, a helyreállítási alap pénzeinek kifizetését is a kért reformokhoz kössék - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitungra és a Spiegelre hivatkozva a hvg.hu.

A FAZ „megbízható” brüsszeli forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az Európai Bizottság a jövő heti kollégiumi ülésén 7,5 milliárd euró, átszámítva körülbelül 3000 milliárd forint felfüggesztését fogja javasolni, emellett azonban a helyreállítási alap pénzeit - mintegy 5,8 milliárd eurót - is csak akkor fogják kifizetni Magyarországnak, ha teljesíti a meghatározott vállalásokat és további igazságügyi reformokat is végrehajt. Ez utóbbi a Politico korábbi cikke szerint az igazságügy függetlenségének garantálása, az Országos Bírói Tanács erősítésével és a Kúria gyengítésével.

Az Európai Bizottság elviekben Varga Judit igazságügyi miniszter szombati levele alapján hozta meg a javaslatát, amely állítólag nem volt meggyőző, a tárcavezető azt ecsetelte, mit tettek eddig a brüsszeli elvárások teljesítéséért. A testület elviekben elismerte, hogy valóban teljesített az Orbán-kormány néhány vállalást, ám így is akadnak hiányosságok, az Integritás Hatóság vonatkozásában például kétségeik adódtak a testület alelnökeinek alkalmasságával kapcsolatban. A FAZ kiemeli például, hogy Holbusz Tímea korábban a Pénzügyminisztériumnál dolgozott.

Az ügyben Ursula von der Leyen bizottsági elnök már tájékoztatta annak az Európai Parlamentnek a frakcióvezetőit, amelynek az állásfoglalása szerint nem vissza kell tartani a támogatások egy részét Magyarországtól.

A biztosok a lap szerint elviekben javasolják majd a magyar helyreállítási terv elfogadását, ám a kifizetéseket csak a reformok maradéktalan teljesítése esetén kezdenék meg. A tagállamok pénzügyminiszterei december 6-án találkoznak, ők mondják ki a végső döntést.

A hírre 15 perc alatt 5-tel esett a forint árfolyama az euróhoz képest.