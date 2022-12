Papp Sándor Zsigmond;

futball;

2022-12-04 09:45:00

Papp Sándor Zsigmond: A pálya szélén

Annak idején Rossi és Maradona a magyar válogatottban játszott. Legalábbis az udvarunkon, ahol az egyik kapu a poroló, a másik Berci bácsiék garázsajtaja volt. Ott játszottam le a világbajnoki meccseket, a saját közvetítésemmel és többnyire Knézy stílusában. Mondanom se kell – ha nem is izgalmaktól mentesen –, a magyar csapat vitte el a kupát. Rendszerint a brazilokat vagy a románokat vertük a döntőben. Hallottam a fülemben az egész világ moraját, pedig legfeljebb a poroló mögötti dáliák panaszkodtak, ha túl erősen rúgtam meg a lasztit. A honosítás kérdése nem izgatott, és az sem, hogy igazából csak támadó középpályások és csatárok voltak a csapatban. Az olasz és argentin fenomén ontották a gólokat, én pedig egyedül üvöltöttem az udvaron.

Aztán persze akadtak társak is. Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy valaki ne csatlakozzon az iker társasházból, s akkor már valódi meccsek zajlottak a garázsok előtti placcon. Tavasztól őszig ott fociztunk, csak akkor maradt el a rangadó, ha valaki azt a felháborító gondatlanságot követte el, hogy kint hagyta az autóját a pálya közepén, vagy a lányok lementek tollasozni. Utóbbiakat rendszerint megpróbáltuk lebeszélni vagy száműzni, de nem mindig sikerült. Egyszer piros hurkák bizonyították a hátamon (a tollasütő lenyomata), hogy már akkor is harcoltak a nők a jogaikért.

A suliban viszont nem sok babér termett. Tíz fiú volt a harminchat fős osztályban, hárommal több, mint ahányan pályára léphettek a suli bajnokságában. A menők mind gólt akartak rúgni, ezért csatárposztokon túljelentkezés volt. A bölcsebbje kisakkozta, hogy védőként vagy netán kapusként biztos helye van a csapatban, így nem tülekedett, a még okosabbja pedig más sportágat keresett. A legokosabb végül azzal betonozta be magát, hogy ő hozta a bőrlabdát. Hogyan is hagyhatták volna ki a labdát a játékból?

Vékonydongájú, amolyan linekeres felfogású középcsatárként tekintettem magamra, olyanra, akiről akkor is bepattan a labda a kapuba, ha nem akarja. Vagyis pont ott szerettem volna játszani, ahol mindenki, ám ehhez minimális érdekérvényesítés társult, úgy is fogalmazhatnak, hogy gammahím voltam az alfák között. Máig emlékszem arra a pillanatra, amikor tornaórán a két összevont osztály három legjobbja (vagy három leghangosabbja) csapatot választott magának. Egyenként hívták ki maguk mellé a kiszemelteket, az ügyeseket, mert veszíteni senki nem akart, aztán a haverokat, és azokat, akikkel érdemes jóban lenni. (Akkor még nem is tudtam, hogy politikából is leckét kaptam a foci ürügyén.) A resztli, az a pár gyerek – köztük én is – ott maradt a pálya közepén kozmikus árvaságban. Ekkor jött viszont a poén, a tornatanár hozzánk csatlakozott, és vele indultunk el a négycsapatos minibajnokságban. Akkor két gólt is lőttem, és mindkét meccsünket megnyertük. Akkor kezdődött a pünkösdi királyságom, ezután ugyanis néhányszor beválogattak a csapatba, lőhettem pár gólt, végre olyan lett a világ, mint a poroló előtt. Befértem a saját csapatomba.

Ha belegondolok, a pályán több keserűséget tartogatott a foci, mint a tévé előtt vagy a képzeletemben. Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, míg felnőttként már azokkal játszhattam, akik bár beleélték magukat a játékba, mégis képesek voltak veszíteni, vagy megtapsolni az ellenfél szebb megmozdulásait. Az izgalmakat pedig közös sörözéssel öblítettük le utána. A helyzet iróniája, hogy mire már nyugodtan rúghattam volna a labdát, linekerségem maradéka is elpárolgott, igazából csak kolonc voltam a csapatom nyakán, de legalább volt kikkel nevetni meccs után egy-egy emlékezetesebb balfogásomon, egetverően rossz passzon. Máig azon töprengek, hogy mi lett volna, ha nem fejben kell bizonyítanom a saját világomban, hanem a valódi pályán, valódi cselek között. Talán savanyú mérnök lennék vagy benzinkutas, ahogy a többiek, és nem történetekkel szórakoztatnám magam (és másokat).

Dusi jelenleg kapus az osztályában, s bár rajong Messiért és Cristiano Ronaldóért, igazából az izgatja, hogy miként lehet kivédeni a jól helyezett lövéseiket. Okos döntés, biccentek mindig magamban, mert labda és kapus nélkül nincs játék, ezt még a legelvetemültebb csatárok is belátják. A világ pedig olykor fejet hajt olyan nagyságok és jelenségek előtt, mint Courtois vagy Ochoa. A mexikói kapusból, aki Lewandowski tizenegyesét védte zseniálisan a vébén, egyébként azért nem kértek az igazán nagy európai klubok, mert nem elég magas. Ismerős érzés.

A foci iránti rajongásomba így keveredik bele némi fanyarság. Egyszerre látom magam még most is gólvágóként meg lógó fejjel a pálya szélén, ahol azt lesem, mikor int valaki kegyesen, megunva a könyörgésemet, hogy beszállhatok pár percre. Amíg el nem rontok valamit. Ma már rászólnék arra a srácra, hogy legyen előrelátó, hagyja a fenébe, olvassa tovább a tornaórára is elhozott regényt, és ne törődjön semmivel, a győzelem egészen máshol születik. De tudom, hogy nem hinnék magamnak. Az a gyerek nem akar a halandók közé tartozni az istenek világában. Pedig ott vár rá minden dicsőség, még ha múlékonyak is.